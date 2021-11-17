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среда, 17 ноября 2021 14:34

"Что-то начала бормотать" - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека

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Саундпродюсер 65-летний Владимир Бебешко рассказал, как выставил певицу Тину Кароль из студии звукозаписи. Ее второй студийный альбом "Ноченька", к которому был причастен и звукорежиссер, представили в 2006 году. Тогда же между ними разгорелся конфликт.

Кароль прославилась после Евровидения в Греции в 2007 году. А за год до этого у артистки был конфликт с Бебешко во время записи романтического сингла "Намалюю тобі". Продюсер сорвал запись песни, потому что исполнительница якобы не выучила слова своего же трека.

Автор: коллаж Gazeta.ua
  Саундпродюсер Владимир Бебешко рассказал, как выставил певицу Тину Кароль из студии звукозаписи
Саундпродюсер Владимир Бебешко рассказал, как выставил певицу Тину Кароль из студии звукозаписи

"Что-то начала бормотать мимо текста. Я говорю: "Таня, иди домой, выучи слова. Я не могу это слушать". Она обиделась, ушла и до сих пор это помнит", - поделился мужчина.

Таким строгим Бебешко был не только к Кароль. Некоторых звезд постсоветского пространства он даже покрывал нецензурной лексикой.

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"Я не церемонился с ними. У меня был свой подход к ним, я знал, как вытянуть эмоцию", – отметил саундпродюсер.

Продюсер Владимир Бебешко прокомментировал инициативы Вячеслава Кириленко, который призвал клеймить артистов-предателей в ТВ и радиоэфирах страны.

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