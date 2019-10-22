"Что? Снова?" - вышел трейлер комедии "Скажене весілля-2"

Вышел трейлер фильма "Скажене весілля-2". Фото: film.ua

В сети опубликовали официальный трейлер украинской комедии "Скажене весілля-2".

Ролик появился на YouTube-канале фильма.

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"Нам повезло работать с очень талантливыми сценаристами, вопреки устоявшимся законам кинематографа написали для сиквела просто фантастический сюжет. Поэтому задачей первого трейлера было передать это безумное настроение, показать возможности второй части ленты, однако не раскрывать главных моментов истории", - прокомментировал продюсер картины и исполнитель роли Назария Запухляк Юрий Горбунов.

Слоганом киноленты стала фраза "Что? Снова?".

Съемки фильма закончились в начале октября. Премьера комедии запланирована на 25 декабря 2019-го.

Украинская группа MOZGI представил саундтрек к фильму "Скажене весілля-2". Песня получила название "СВ2".