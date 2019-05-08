"Cкучаю за Тиной" - Дан Балан признался, что чувствует к Кароль

Дан Балан признался, что скучает за Тиной Кароль. Фото: obozrevatel.com

Певец Дан Балан, который стал тренером-победителем на "Голосе-стране-9", впервые прокомментировал свои отношения с Тиной Кароль.

Поклонники задали провокационный вопрос, скучает ли мужчина за Тиной.

"Да, скучаю", - ответил Балан.

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По словам Дана, он не умеет фальшивить, тем более с такими сильными чувствами.

"Мне хотелось ощущать интерес в кресле судьи на "Голосе страны-9", потому что там много пауз и мы работаем с утра до ночи. Я искал, что меня может заинтересовать по-настоящему. Тина оказалась самой интересной", - признался Дан.