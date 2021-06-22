Цибульская очаровала подписчиков упругими ягодицами в бикини

Фото: instagram.com/cybulskaya

Артистка и телеведущая 35-летняя Ольга Цибульская щеголяет пляжными фото с турецкого отдыха.

Звезда показала похудевшую фигуру в бикини. Опубликовала фото в Instagram. Она позировала в черном купальнике и белой накидке на глыбах у воды.

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"Пытаюсь выключить мозг и релакснуть. Здесь классно", - написала певица под фото.

Артистка Ольга Цибульская тщательно скрывает личную жизнь. Она рассказывала, что вместе с любимым со школы, а в браке пара почти семь лет. Ее муж не сторонник публичности, поэтому певица не показывает его лицо в сети и не делится подробностями семейной жизни.