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вторник, 22 июня 2021 15:54

Цибульская очаровала подписчиков упругими ягодицами в бикини
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Ведущая Ольга Цибульская захватила сеть позированием в бикини
Фото: instagram.com/cybulskaya
Ведущая Ольга Цибульская захватила сеть позированием в бикини
Ведущая Ольга Цибульская захватила сеть позированием в бикини
Ведущая Ольга Цибульская захватила сеть позированием в бикини
Ведущая Ольга Цибульская захватила сеть позированием в бикини

Артистка и телеведущая 35-летняя Ольга Цибульская щеголяет пляжными фото с турецкого отдыха.

Звезда показала похудевшую фигуру в бикини. Опубликовала фото в Instagram. Она позировала в черном купальнике и белой накидке на глыбах у воды.

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"Пытаюсь выключить мозг и релакснуть. Здесь классно", - написала певица под фото.

Артистка Ольга Цибульская тщательно скрывает личную жизнь. Она рассказывала, что вместе с любимым со школы, а в браке пара почти семь лет. Ее муж не сторонник публичности, поэтому певица не показывает его лицо в сети и не делится подробностями семейной жизни.

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