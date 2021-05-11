Церемонии премии "Золотой глобус" не будет из-за отказа транслировать

"Золотой глобус" скорее всего отменят. Фото: Reuters

Церемония проведения вручения премии "Золотой глобус" фактически отменена после того, как телеканал NBC отказался ее транслировать.

"NBC не будет транслировать "Золотой глобус" 2022 года", – приводит The Hollywood Reporter заявление телеканала, который традиционно показывал мероприятие.

Это произошло на фоне массового бойкота со стороны голливудских звезд и крупнейших компаний, которые потребовали от организаторов больше инклюзивности и разнообразия. Скандал начался еще в феврале, когда журналисты узнали, что среди 100 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая присуждает премии, нет ни одного темнокожего.

Организаторам "Золотого глобуса" давали время до начала мая внести существенные изменения, и они пообещали уже в этом году принять в свои ряды не менее 20 новых членов "с особым вниманием в пользу темнокожих". Однако многих не устроили "изменения для галочки".

Если организаторы выполнят свой план, телеканал согласиться транслировать премию в январе 2023 года.

Так, от участия отказались Netflix, Amazon и Warner Bros.

Среди голливудских звезд такое же решение приняли Скарлетт Йохансон, Марк Руффало и Том Круз.

Круз и вовсе вернул награды, полученные за роли в фильмах "Джерри Магуайер", "Рожденный 4 июля", "Магнолия".

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"Золотой глобус" — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. В киноиндустрии считается второй по престижу премией после Оскара.