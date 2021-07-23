Чемпион Украины по стриптизу стал участником "Танців з зірками"

Актер Алексей Суровцев, который известен по роли Тараса Рымаря в сериале "След", стал участником пятого сезона "Танців з зірками".
Он принял эстафету в #танціззіркамиchallenge от солистки группы Kazka Александры Зарицкой.
Об этом сообщил в Instagram и опубликовал короткий ролик. Вызов передал актрисе "Женского квартала" Насти Оруджовой.
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"От участия в шоу ожидаю драйва, эмоций за счет преодоления трудностей, соревновательного адреналина. И хоть немного научиться бальным танцам", - сказал актер.
Суровцев ранее профессионально занимался стриптизом и трижды становился чемпионом Украины по этому виду танца.
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Начинается работа над пятым сезоном танцевального шоу "Танці з зірками", которое выходит на телеканале "1+1".
9 июля начался традиционный ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона будут передавать танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.
Первой участницей станет певица Джамала. Она передала вызов Фаготу, который является вокалистом группы ТНМК. А эстафету от артиста приняла фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая.
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