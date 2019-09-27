Чем удивит 6-й прямой эфир "Танцев со звездами"

29 сентября, в воскресенье, состоится показ 6-го прямого эфира шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1".

Тема выпуска будет "Вечер кинофильмов". Звезды преобразятся в персонажей любимых кинолент.

На "Танцах со звездами" будут новые ведущие. Балкон будут вести сразу двое: актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и эксперт шоу "Верните мне красоту" Анна Буткевич. Ведущие появятся в новых ярких амплуа.

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На паркете споет украинская рок-группа The Hardkiss.

Автор: пресс-служба канала "1+1" Даниэль Салем и Юлия Сахневич будут танцевать нежную румбу.

В 6-м эфире поклонников ждет нежный контемпорари от шоумена Владимира Остапчука и прошлогодней победительницы проекта Илоны Гвоздевой. Пара воссоздаст сюжет с драматического фильма "Титаник".

Актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот поразят публику джазом из фильма "Чикаго".

Автор: пресс-служба канала "1+1" Ксения Мишина и Женя Кот поразят феерическим джазом.

Ведущий Даниэль Салем и Юлия Сахневич погрузят зрителей в лирическую и нежную румбу под саундтрек к фильму "Звезда родилась". Актер Алексей Яровенко и хореограф Алена Шоптенко поразят номером в стиле фильма "Джокер".

Украинская певица Maruv, которая была одной из самых эпатажных участниц шоу "Танцы со звездами", прокомментировала вылет из проекта. В Insta-stories звезда поблагодарила поклонников за поддержку и призналась, что рада такому результату.