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среда, 22 января 2020 12:05

Целомудренные глаза и голые ягодицы: известная ню-модель открыла свои прелести

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Британская ню-фотомодель 24-летняя Деми Роуз побаловала поклонников пикантной фотографией.

Снимок разместила в Instagram.

Автор: instagram.com/demirosemawby/
  Британская ню-фотомодель 24-летняя Деми Роуз побаловала поклонников пикантной фотографией
Британская ню-фотомодель 24-летняя Деми Роуз побаловала поклонников пикантной фотографией

На фотографии Деми стоит вполоборота к объективу практически обнаженной с тоненьким шнурком в качестве бикини.

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"Целомудренные глаза выглядят лучше всего в мире", - подписала фотографию ню-модель.

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Innocent eyes have the best view of the world. 🕊✨ @ger.arte @azulikofficial

Публикация от Demi Rose 🌹 (@demirosemawby)

Недавно в сети появилось видео с показа купальников с участием британской модели 24-летней Деми Роуз. Многие пользователи раскритиковали знаменитость за неудачную походку. На их критику Роуз ответила на странице в Twitter.

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