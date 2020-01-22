Целомудренные глаза и голые ягодицы: известная ню-модель открыла свои прелести

Британская ню-фотомодель 24-летняя Деми Роуз побаловала поклонников пикантной фотографией.

Снимок разместила в Instagram.

Автор: instagram.com/demirosemawby/ Британская ню-фотомодель 24-летняя Деми Роуз побаловала поклонников пикантной фотографией

На фотографии Деми стоит вполоборота к объективу практически обнаженной с тоненьким шнурком в качестве бикини.

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"Целомудренные глаза выглядят лучше всего в мире", - подписала фотографию ню-модель.

Недавно в сети появилось видео с показа купальников с участием британской модели 24-летней Деми Роуз. Многие пользователи раскритиковали знаменитость за неудачную походку. На их критику Роуз ответила на странице в Twitter.