Целомудренные глаза и голые ягодицы: известная ню-модель открыла свои прелести

Британская ню-фотомодель 24-летняя Деми Роуз побаловала поклонников пикантной фотографией.
Снимок разместила в Instagram.
На фотографии Деми стоит вполоборота к объективу практически обнаженной с тоненьким шнурком в качестве бикини.
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"Целомудренные глаза выглядят лучше всего в мире", - подписала фотографию ню-модель.
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Innocent eyes have the best view of the world. 🕊✨ @ger.arte @azulikofficial
Недавно в сети появилось видео с показа купальников с участием британской модели 24-летней Деми Роуз. Многие пользователи раскритиковали знаменитость за неудачную походку. На их критику Роуз ответила на странице в Twitter.
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