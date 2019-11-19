Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле

Недавно в сети появилось видео с показа купальников с участием британской модели 24-летней Деми Роуз. Многие пользователи раскритиковали знаменитость за неудачную ходу. На их критику Роуз ответила на странице в Twitter.

Показ Oh Polly состоялся еще в июле. Фото: YouTube

"Прочитала много шуток насчет того, что я не лучшая модель подиума. В тот день я была очень нервная. На бекстейдже мой верх исчез, обувь была на несколько размеров больше. Не говорю уже о том, что я имела эмоциональные проблемы после смерти моей матери месяц назад", - написала Деми.

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Модель добавила, что набралась смелости выйти, чтобы почтить память родителей. Также она рада, что получила ценный опыт.

На подиум во время показа купальников бренда Oh Polly Роуз выходила несколько раз. Впервые на видео ее видно на отметке 1:18.

"Деми такая красивая, но подиум - это не ее", "Я люблю Деми, но ее дефиле было худшим в мире. Поучите ее", - написали пользователи.

В прошлом месяце Деми Роуз имела съемку в Лас-Вегасе, штат Невада. Модель позировала в самых сапогах и трусах перед объективом фотографа Дэнни Десантоса.