Бывший охранник принца Гарри избежал тюрьмы за порнографию

Автор: dailymail.co.uk Принц Гарри дал лучшую рекомендацию Тимоти Мерфитту

Бывший военный и охранник принца Гарри 47-летний Тимоти Мерфитт избежал тюрьмы после обвинений в загрузке детских порнографических фотографии.

Мужчина использовал слова "малыш", "дети" и "фотографии девочки" для загрузки более 10 тыс. эротических снимков. Доказательства обнаружили в апреле прошлого года во время обыска квартиры Мерфитта в городе Севенокс графства Кент. Также на компьютере бывшего военного нашли фото взрослой зоофилии.

Судья смягчил наказание Тимоти Мерфитта за примерную военную службу.

"Ваша история великолепна. Ваши военные достижения получили высокие оценки от тех, кто работал с вами. Обвинения совершенно не характерны для вас. Ничего подобного не должно случиться снова. Учитывая ваше сотрудничество и другие факторы, я готов приостановить наказание", - сказал судья Мартин Гусейн.

Автор: dailymail.co.uk Приговор вынесли в Мейдстонському коронном суде

Обвинитель Мэри Джейкобсон заявила, что на жестком диске Мерфитта хранятся 170 фото детской порнографии высшей категории. В начале обвиняемый утверждал, что смотрел только на взрослых. Потом признался в содеянном. Утверждал, что не имел сексуального влечения к детям, а в то время имел посттравматический стресс от активной службы.

"Это необычный случай. Это не то, что часто видится в контексте этого преступления. Существует уникальное смягчение, которое сопровождает такое преступление. Мерфитт, безусловно, имеет серьезный стресс. Ущерб, который он нанес, очень небольшой. Также следует учесть, что он стал предпринимателем. У него работает 11 человек", - сказала защитница Ребекка Нието.

Мерфитт был приговорен к шести месяцам тюрмы вместо 2-х лет, и к 160 часам общественных работ. Его имя будет в реестре сексуальных правонарушителей в течение семи лет.

30-летнего мужчину задержали в Хмельницком. Он сбывал видео со сценами насилия и детской порнографией. "Правоохранители зафиксировали, что подозреваемый несколько раз сбывал цифровые носители с запрещенным видеоконтентом. Кроме того, во время обыска в квартире злоумышленника полицейские изъяли 4 ноутбука и 4 жестких диска. На них также хранилось немало видео подобного содержания", - сообщает хмельницкая полиция.