Бывший охранник принца Гарри избежал тюрьмы за порнографию

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
2 Просмотров: 6327
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3177
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5382
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1449
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1557
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1656
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1341
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1305
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 630
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2277
Фото
Все фото
13
36
14
3
8
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Невеста ДиКаприо пришла на свидание в сексуальном наряде
Невеста ДиКаприо пришла на свидание в сексуальном наряде
Анджелину Джоли не узнать в новом образе и пышном платье
Анджелину Джоли не узнать в новом образе и пышном платье
Видео
Все видео
Nirvana второй раз выступила после смерти Кобейна
Nirvana второй раз выступила после смерти Кобейна
Без сознания и с травмой головы - Дмитрий Комаров рассказал об ужасах съемок
Без сознания и с травмой головы - Дмитрий Комаров рассказал об ужасах съемок
Еще одна пара покинула шоу "Танцы со звездами 2018"
Еще одна пара покинула шоу "Танцы со звездами 2018"
Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube
Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube
На съемках концерта "Интера" Повалий была пьяной
На съемках концерта "Интера" Повалий была пьяной
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 531
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1350
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5328
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9711
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 1044
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
понедельник, 08 октября 2018 14:36

Бывший охранник принца Гарри избежал тюрьмы за порнографию

  Комментировать

Автор: dailymail.co.uk
  Принц Гарри дал лучшую рекомендацию Тимоти Мерфитту
Принц Гарри дал лучшую рекомендацию Тимоти Мерфитту

Бывший военный и охранник принца Гарри 47-летний Тимоти Мерфитт избежал тюрьмы после обвинений в загрузке детских порнографических фотографии.

Мужчина использовал слова "малыш", "дети" и "фотографии девочки" для загрузки более 10 тыс. эротических снимков. Доказательства обнаружили в апреле прошлого года во время обыска квартиры Мерфитта в городе Севенокс графства Кент. Также на компьютере бывшего военного нашли фото взрослой зоофилии.

Судья смягчил наказание Тимоти Мерфитта за примерную военную службу.

"Ваша история великолепна. Ваши военные достижения получили высокие оценки от тех, кто работал с вами. Обвинения совершенно не характерны для вас. Ничего подобного не должно случиться снова. Учитывая ваше сотрудничество и другие факторы, я готов приостановить наказание", - сказал судья Мартин Гусейн.

Автор: dailymail.co.uk
  Приговор вынесли в Мейдстонському коронном суде
Приговор вынесли в Мейдстонському коронном суде

Обвинитель Мэри Джейкобсон заявила, что на жестком диске Мерфитта хранятся 170 фото детской порнографии высшей категории. В начале обвиняемый утверждал, что смотрел только на взрослых. Потом признался в содеянном. Утверждал, что не имел сексуального влечения к детям, а в то время имел посттравматический стресс от активной службы.

"Это необычный случай. Это не то, что часто видится в контексте этого преступления. Существует уникальное смягчение, которое сопровождает такое преступление. Мерфитт, безусловно, имеет серьезный стресс. Ущерб, который он нанес, очень небольшой. Также следует учесть, что он стал предпринимателем. У него работает 11 человек", - сказала защитница Ребекка Нието.

Мерфитт был приговорен к шести месяцам тюрмы вместо 2-х лет, и к 160 часам общественных работ. Его имя будет в реестре сексуальных правонарушителей в течение семи лет.

30-летнего мужчину задержали в Хмельницком. Он сбывал видео со сценами насилия и детской порнографией.

"Правоохранители зафиксировали, что подозреваемый несколько раз сбывал цифровые носители с запрещенным видеоконтентом. Кроме того, во время обыска в квартире злоумышленника полицейские изъяли 4 ноутбука и 4 жестких диска. На них также хранилось немало видео подобного содержания", - сообщает хмельницкая полиция.

dailymail
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывший охранник принца Гарри избежал тюрьмы за порнографию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

3,5 тыс. вакансий, зарплата от 7 тыс. грн: в Украине празднуют День юриста

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по боксу

Весила 340 килограмм - запатентовали микроволновку

Львовский замок выдержал семь атак

Умер голос Народного Руха Украины

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 50118
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
16
 Просмотров: 47738
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 25560
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 18407
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 Просмотров: 15165
Знаменитости
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 16631
Nirvana второй раз выступила после смерти Кобейна
Nirvana второй раз выступила после смерти Кобейна
 Просмотров: 207
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 25515
Навали дату и место похорон Монсеррат Кабалье
Навали дату и место похорон Монсеррат Кабалье Просмотров: 738
Без сознания и с травмой головы - Дмитрий Комаров рассказал об ужасах съемок
Без сознания и с травмой головы - Дмитрий Комаров рассказал об ужасах съемок
 Просмотров: 2007
Больше всего комментируют
16
Нардепы предлагают лишить почетных званий артистов, которые предали Украину
12
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
6
Кума Порошенко раскритиковала закон о языке
6
"Граница России нигде не заканчивается" - как РФ вмешивалась в выборы Латвии
3
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
Голосов: 30827
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua