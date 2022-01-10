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понедельник, 10 января 2022 11:41

Бывший Кардашьян отреагировал на слухи о новом романе откровенными фото
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Американский рэпер 44-летний Канье Вест, который в конце октября 2021 официально сменил имя на Е, подтвердил новые отношения. Экс-муж светской львицы Ким Кардашьян теперь встречается с американской актрисой 31-летней Джулией Фокс.

Об их романе до сих пор только сплетничали. Но пара решила больше не скрывать отношения и снялась в романтической фотосессии. Помимо публикации откровенных совместных фото, Фокс также прокомментировала отношения с музыкантом изданию Interview Magazine.

По словам актрисы, впервые они встретились в Майами в канун Нового года. Она отметила, что это "была мгновенная симпатия".

"У него такая энергетика, с ним очень весело. Он заставил меня и моих друзей весь вечер танцевать, смеяться и улыбаться", – поделилась Фокс.

Звезда также вспомнила одно из их свиданий.

Американский рэпер Канье Вест теперь встречается с актрисой Джулией Фокс
Фото: Кевин Лейва для издания Interview Magazine
Американский рэпер Канье Вест теперь встречается с актрисой Джулией Фокс
Американский рэпер Канье Вест теперь встречается с актрисой Джулией Фокс
Американский рэпер Канье Вест теперь встречается с актрисой Джулией Фокс
Пара снялась в романтической фотосессии

"Мы собрались на спектакль Slave Play. Самолет Е приземлился в 18:00, а спектакль начинался в 19:00, и он приехал вовремя. Это меня поразило. Потом мы поехали ужинать в Carbone – один из моих любимых ресторанов. Прямо в ресторане Е начал снимать эту фотосессию, пока люди рядом ужинали. Всем очень понравилось, все нас подбадривали", – добавила она.

Свидание продолжилось в номере отеля.

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"Он подготовил целую комнату одежды, это мечта любой девушки. Я чувствовала себя Золушкой. Не знаю, как ему удалось все это подготовить, но я была так удивлена: "Разве такое делают на втором свидании?". Да и вообще на свидании. И все это так органично", - поделилась Фокс.

Недавно СМИ подловили американскую бизнесвумен Ким Кардашьян с младшим на 13 лет комиком и актером Питом Дэвидсоном. Пара нежно держалась за руки. Однако телезвезда еще не успела развестись с рэпером Канье Вестом.

В феврале сеть всколыхнула новость о том, что Кардашьян подала на развод с рэп-исполнителем. Таблоиды начали писать о проблемах звездных супругов еще в начале 2020 года: тогда Вест баллотировался на пост президента США. Сейчас эксы делят общую опеку над четырьмя детьми и пытаются поддерживать дружеские отношения.

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Дата
10
января

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