Бывший Джей Ло закрутил с сексапильной блондинкой

Автор: instagram.com/jlo Американская певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес официально расторгли помолвку еще в апреле

Бывший возлюбленный певицы 52-летней Дженнифер Лопес бейсболист 46-летний Алекс Родригес недолго грустил после разрыва отношений. Сейчас мужчина начал ухаживать за спортивной репортеркой 35-летней Мелани Коллинз.

О новом романе Алекса Родригеса пишет издание Daily Mail.

Алекса и Мелани вместе отдыхали на Ибице. Рядом с яркой блондинкой экс-возлюбленный Джей Ло выглядит счастливым.

Автор: instagram.com/melanie_collins Новая девушка бейсболиста Алекса Родригеса Мелани Коллинз часто публикует фото в соцсетях

Свои новые отношения Родригес не афиширует. Пара не публикует совместных фото в соцсетях, однако СМИ уже говорят об их возможной свадьбе.

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 52-й день рождения в компании актера 48-летнего Бена Аффлека. Пара отправилась в романтическое путешествие на яхте стоимостью $130 млн. Голливудские звезды не скрывали своих отношений во время отдыха.