Бывший Джей Ло закрутил с сексапильной блондинкой

 
Ексклюзивы
1/5
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 1764
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1053
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 918
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 783
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 414
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1377
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 684
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
9 Просмотров: 2556
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 396
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
15 Просмотров: 1656
Фото
Все фото
5
8
5
5
4
Звездный отдых: как Осадчая, Полякова и Остапчук проводят отпуск
Звездный отдых: как Осадчая, Полякова и Остапчук проводят отпуск
&quot;Подняла градус&quot;: Никитюк поразила горячими фото с отдыха
"Подняла градус": Никитюк поразила горячими фото с отдыха
&quot;Люблю людей, а не половые органы&quot; - Melovin поделился, как осознал свою ориентацию
"Люблю людей, а не половые органы" - Melovin поделился, как осознал свою ориентацию
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Тиктокера застрелили посреди кинотеатра
Тиктокера застрелили посреди кинотеатра
Видео
Все видео
"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Экс-участницу "Голосу країни" на новый трек вдохновили мольфары
Экс-участницу "Голосу країни" на новый трек вдохновили мольфары
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
Интервью
1/5
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1530
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1467
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 252
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 855
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2268
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1810
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
вторник, 03 августа 2021 23:46

Бывший Джей Ло закрутил с сексапильной блондинкой

  Комментировать
Автор: instagram.com/jlo
  Американская певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес официально расторгли помолвку еще в апреле
Американская певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес официально расторгли помолвку еще в апреле

Бывший возлюбленный певицы 52-летней Дженнифер Лопес бейсболист 46-летний Алекс Родригес недолго грустил после разрыва отношений. Сейчас мужчина начал ухаживать за спортивной репортеркой 35-летней Мелани Коллинз.

О новом романе Алекса Родригеса пишет издание Daily Mail.

Алекса и Мелани вместе отдыхали на Ибице. Рядом с яркой блондинкой экс-возлюбленный Джей Ло выглядит счастливым.

Автор: instagram.com/melanie_collins
  Новая девушка бейсболиста Алекса Родригеса Мелани Коллинз часто публикует фото в соцсетях
Новая девушка бейсболиста Алекса Родригеса Мелани Коллинз часто публикует фото в соцсетях

Свои новые отношения Родригес не афиширует. Пара не публикует совместных фото в соцсетях, однако СМИ уже говорят об их возможной свадьбе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джей Ло отметила день рождения на яхте за $130 млн: судно может принадлежать Ахметову

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 52-й день рождения в компании актера 48-летнего Бена Аффлека. Пара отправилась в романтическое путешествие на яхте стоимостью $130 млн. Голливудские звезды не скрывали своих отношений во время отдыха.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывший Джей Ло закрутил с сексапильной блондинкой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
21
 Просмотров: 13707
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 11503
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
 Просмотров: 7272
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней Просмотров: 7263
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев 16 Просмотров: 7137
Знаменитости
Тина Кароль ошеломила эффектными видео из отпуска
Тина Кароль ошеломила эффектными видео из отпуска Просмотров: 459
Звездный отдых: как Осадчая, Полякова и Остапчук проводят отпуск
Звездный отдых: как Осадчая, Полякова и Остапчук проводят отпуск
5
 Просмотров: 1134
Екатерина Кухар посоветовала, как питаться для эффектного вида
Екатерина Кухар посоветовала, как питаться для эффектного вида Просмотров: 279
"Подняла градус": Никитюк поразила горячими фото с отдыха
"Подняла градус": Никитюк поразила горячими фото с отдыха
8
 Просмотров: 1728
"Люблю людей, а не половые органы" - Melovin поделился, как осознал свою ориентацию
"Люблю людей, а не половые органы" - Melovin поделился, как осознал свою ориентацию
5
 Просмотров: 630
Больше всего комментируют
16
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
12
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
5
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
3
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
Голосов: 43400
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть