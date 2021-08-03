Бывший Джей Ло закрутил с сексапильной блондинкой

Бывший возлюбленный певицы 52-летней Дженнифер Лопес бейсболист 46-летний Алекс Родригес недолго грустил после разрыва отношений. Сейчас мужчина начал ухаживать за спортивной репортеркой 35-летней Мелани Коллинз.
О новом романе Алекса Родригеса пишет издание Daily Mail.
Алекса и Мелани вместе отдыхали на Ибице. Рядом с яркой блондинкой экс-возлюбленный Джей Ло выглядит счастливым.
Свои новые отношения Родригес не афиширует. Пара не публикует совместных фото в соцсетях, однако СМИ уже говорят об их возможной свадьбе.
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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 52-й день рождения в компании актера 48-летнего Бена Аффлека. Пара отправилась в романтическое путешествие на яхте стоимостью $130 млн. Голливудские звезды не скрывали своих отношений во время отдыха.
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