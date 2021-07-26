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понедельник, 26 июля 2021 12:09

В день рождения Лопес объявила о воссоединении с Аффлеком
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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 52-й день рождения в компании актера 48-летнего Бена Аффлека. Пара отправилась в романтическое путешествие на яхте стоимостью $130 млн.

Голливудские звезды не скрывали своих отношений во время отдыха в Сен-Тропе, пишет The Daily Mail. Выбранное ими судно может разместить 14 гостей в семи каютах и персонал из 27 человек. На арендованной яхте есть бассейн, тренажерный зал, кабинеты косметолога и массажиста, а также кинотеатр и вертолетная площадка.

24 июля Лопес показала в Instagram несколько фотографий с празднования, официально объявив о воссоединении с Аффлеком. Она соблазнительно позировала на камеру в бикини, дополнив образ ковбойской шляпой и изысканной пляжной накидкой. На одном фото пара страстно целуется.

24 июля Лопес распространила в Instagram несколько фотографий с празднования Дня рождения
Фото: instagram.com/jlo
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Лопес соблазнительно позировала на камеру в бикини

Певица также опубликовала видео, которое снял на телефон ее возлюбленный. В ролике звезда сексуально выгибается на яхте, демонстрируя невероятную фигуру.

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Актеры начали встречаться в 2002-м. Тогда вместе снимались в комедии "Джили". Через несколько месяцев Аффлек сделал предложение. Свадьба должна была состояться в сентябре 2003 года, но ее внезапно отменили. В начале 2004-го пара официально объявила о разрыве отношений.

В апреле Лопес и ее возлюбленный, бейсболист 45-летний Алекс Родригес решили разорвать отношения, которые длились с 2017 года. Аффлек официально расстался с Дженнифер Гарнер в 2018-м.

В этом году 16 июня "Беннифер" впервые подловили на поцелуе. Нежный момент произошел во время ужина в ресторане в Малибу.

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