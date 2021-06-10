Бывшего мужа Ким Кардашьян сфотографировали с Ириной Шейк

 
Ексклюзивы
1/5
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 252
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси - эксперт
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси - эксперт
Просмотров: 288
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
Просмотров: 1755
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1215
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
1 Просмотров: 315
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 297
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 126
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1278
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 333
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 630
Фото
Все фото
7
7
6
10
5
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
Джамала обнажила грудь в новой фотосессии
Джамала обнажила грудь в новой фотосессии
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Прогуливал уроки и ходила в рваных колготках: актеры вспомнили школьные годы
Прогуливал уроки и ходила в рваных колготках: актеры вспомнили школьные годы
Участница &quot;Холостяка&quot; раскованно позировала в кружевном белье
Участница "Холостяка" раскованно позировала в кружевном белье
Видео
Все видео
Химия: львовская бандуристка поразила новым треком
Химия: львовская бандуристка поразила новым треком
Украинские артисты показали в клипе "квартиру-космос"
Украинские артисты показали в клипе "квартиру-космос"
До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику
До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику
Gangnam Style рекордно подорвала YouTube
Gangnam Style рекордно подорвала YouTube
Никитюк в крошечном бикини пыталась оседлала лошадь
Никитюк в крошечном бикини пыталась оседлала лошадь
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 207
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 297
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 126
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1278
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 549
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
09 июня 2021
Просмотров: 432
Історії Слабошпицького
Так було з Нестайком. Я не говорила з ним роками, а тут чомусь подзвонила. Наступного дня його не стало. А це придумала зробити проєкт із ...
четверг, 10 июня 2021 12:50

Бывшего мужа Ким Кардашьян сфотографировали с Ириной Шейк

  Комментировать

Американского рэпера 44-летнего Канье Уэста, у которого до сих пор продолжается бракоразводный процесс с телезвездой Ким Кардашьян, поймали на отдыхе с топ-моделью 35-летней Ириной Шейк.

Автор: instagram.com/irinashayk
  Ирину Шейк сфотографировали на романтическом отдыхе с Канье Уэстом
Ирину Шейк сфотографировали на романтическом отдыхе с Канье Уэстом

Вест вместе с моделью встретил свой день рождения. Их сфотографировали во время прогулки, как сообщает Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от THE YEEZY ZONE - Fanpage (@theyeezyzone)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: $6 млн за 6 лет брака. Что Кардашьян получит еще после развода

Для романтического отдыха реп-исполнитель выбрал бутик-отель Villa La Coste, в котором номера стоят $1800-2200 в сутки. Вест арендовал его полностью.

Автор: instagram.com/kanyewest
  Канье Веста поймали на романтическом отдыхе с моделью
Канье Веста поймали на романтическом отдыхе с моделью

Канье Уэст и Ирина Шейк знакомы уже давно. В 2010-м модель снялась в его клипе на песню Power. Слухи о том, что рэпер закрутил роман с Шейк распространились в прошлом месяце.

В 2012 году топ-модель разошлась с актером Брэдли Купером. Звезды были вместе около пяти лет и воспитывали общую дочь. До этого модель встречалась с футболистом Криштиану Роналду.

Вест и теледива Ким Кардашьян поженились в 2014-м. Супруги воспитывали вместе четверо детей. В январе пара объявила о разводе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывшего мужа Ким Кардашьян сфотографировали с Ириной Шейк». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

В зоопарке разрешили издевательства над животными

Замучили украинского поэта

Собрал 5 тыс. народных песен: родился этнограф

Шкляр отмечает юбилей

В Москве открыли памятник Шевченку

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 8379
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 5553
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
7
 Просмотров: 4194
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 3474
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 3294
Знаменитости
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 3483
Джамала обнажила грудь в новой фотосессии
Джамала обнажила грудь в новой фотосессии
7
 Просмотров: 1476
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 3303
Прогуливал уроки и ходила в рваных колготках: актеры вспомнили школьные годы
Прогуливал уроки и ходила в рваных колготках: актеры вспомнили школьные годы
10
 Просмотров: 594
Участница "Холостяка" раскованно позировала в кружевном белье
Участница "Холостяка" раскованно позировала в кружевном белье
5
 Просмотров: 2241
Больше всего комментируют
13
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
11
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
4
СБУ обыскала "Партию Шария"
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
2
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
Голосов: 43141
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть