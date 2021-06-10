Бывшего мужа Ким Кардашьян сфотографировали с Ириной Шейк

Американского рэпера 44-летнего Канье Уэста, у которого до сих пор продолжается бракоразводный процесс с телезвездой Ким Кардашьян, поймали на отдыхе с топ-моделью 35-летней Ириной Шейк.

Автор: instagram.com/irinashayk Ирину Шейк сфотографировали на романтическом отдыхе с Канье Уэстом

Вест вместе с моделью встретил свой день рождения. Их сфотографировали во время прогулки, как сообщает Daily Mail.

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Для романтического отдыха реп-исполнитель выбрал бутик-отель Villa La Coste, в котором номера стоят $1800-2200 в сутки. Вест арендовал его полностью.

Автор: instagram.com/kanyewest Канье Веста поймали на романтическом отдыхе с моделью

Канье Уэст и Ирина Шейк знакомы уже давно. В 2010-м модель снялась в его клипе на песню Power. Слухи о том, что рэпер закрутил роман с Шейк распространились в прошлом месяце. В 2012 году топ-модель разошлась с актером Брэдли Купером. Звезды были вместе около пяти лет и воспитывали общую дочь. До этого модель встречалась с футболистом Криштиану Роналду. Вест и теледива Ким Кардашьян поженились в 2014-м. Супруги воспитывали вместе четверо детей. В январе пара объявила о разводе.