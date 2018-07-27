Бывшая жена Ченнинга Татума полностью обнажила идеальное тело

Бывшая жена актера Ченнинга Татума, Дженна Деван, полностью разделась для женского журнала Women's Health, в приложении Global Naked, который снимали в Калифорнии.

Журналистам рассказала, как пережила, развод.

"Я сделала много работы в внутри себя, чтобы овладеть своей женской силой, так было всегда, когда я говорила себе:" я танцовщица "или" Я замужем "или" я актриса ". Последние несколько лет я изучала саму себя", - говорит Дженна.

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"Это было путешествие и моя трансформация - чего я хочу, как женщина. Это всегда испытание, изменения происходят в жизни и надо пережить, что мир думает об этом событии. То что, кого-то может шокировать, на самом деле может быть положительным, это то, что случилось с нами ", - добавляет актриса.

Звезда рассказала, как относится к собственному телу.

"Я действительно чувствую себя сильной и мне нравится чувствовать формы, я имею в виду мышцы. В спортзале я работаю с весом, потому что хочу нарастить мышцы. Раньше я действительно была сконцентрирована на них. Теперь только хочу быть сильной и хорошо себя чувствовать ", - рассказала Дженна.

Дженна Довен познайомилсь с будущим мужем в 2006 году на съемках. Пара обручилась в 2008 году и поженилась в 2009 . Позже у актеров родилась дочь. В апреле этого года официально пара объявила, что расстается.