Бывшая Dzidzio заявила, что "одна артистка" пиарилась на их разводе

Исполнительница Slavia, настоящее имя Ярослава Хома, откровенно рассказала, что на их с музыкантом Dzidzio разводе "многие пиарились". Она призналась, что раньше принимала близко к сердцу то, что писали хейтеры после развода. Но со временем перестала реагировать на гнев пользователей сети.

Бывшая жена певца отметила, что некоторые сумели попиариться на их разводе. Звезда намекнула в интервью изданию "КП" в Украине "на исполнительницу и куму экс-мужа Ольгу Цибульскую.

"Как-то одна артистка сказала в "Світському житті", будто я или мои люди начали ее хейтить. Но она не осознала, что сделала это сама. Это ее действия вызвали возмущение людей. Но всегда легче перебросить вину на кого-то, чем покопаться в себе. И сделала она все хитро. Обвинила будто меня, но имя мое не назвала, сказала только: "Догадайтесь". И все подумали на меня. Многие издания написали, что это как будто я или мои подруги писали ей негативные комментарии. Меня это все уже достало", - поделилась она.

Фото: instagram.com/slavia_official

По словам певицы, в какой-то программе сообщали, что Slavia отравила ее.

"Люди действительно могут в такое верить? Что я одна могу спровоцировать возмущение? Ну это же неправда! Это не мои методы. Все, что я сделала - свела ее со своим мужем. Дала телефон", - отметила женщина.

Исполнительница добавила, что Dzidzio даже не хотел отвечать на звонки Цибульской долгое время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саша Пустовит после скандального развода призналась, что увеличила грудь

"Но я просила поговорить, возможно, у нее хорошее предложение, хорошая песня. У меня нет ревности в творческом плане. Или когда она говорит, что они друзья. Ей хотелось, чтобы все думали, что они любовники. А между ними ничего нет и быть не может. И это ей вылезло боком: люди начали ее хейтить за ее же поведение", - отметила Slavia.

В апреле Dzidzio, настоящее имя Михаил Хома, объявил о разводе с женой Ярославой. Пара вместе была 20 лет, семь из которых - в браке. Артист признался, что супруги готовятся к официальному разрыву отношений. Впоследствии Цибульская прокомментировала развод кума Dzidzio с женой. Она призналась, что ей непонятно, как она заставляла ревновать его жену - как женщина или артистка.