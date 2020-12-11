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пятница, 11 декабря 2020 19:10

"Был период тотального недопонимания". Ефросинина рассказала о ссорах с мужем

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Ведущая Маша Ефросинина откровенно рассказала о ссорах с мужем. Она не скрывает, что когда-то в отношениях с Тимуром Хромаевым был сложный период.

"Ссоры происходят по-разному. Повлияли то ли 18 прожитых вместе лет, то ли понимание, что попусту потраченное на надувание щек время – это полный бред, но ссоры у нас не затягиваются. Мне кажется, что наши разговоры поменяли вектор в сторону мудрости. У нас есть золотое правило: не ложиться спать, не помирившись. Но мы обычные нормальные люди. Если не получается вот так просто к вечеру чмокнуть друг друга в лобик и сказать "Забыли", то, конечно, засыпаем. Основной камень преткновения у нас – это абсолютно полярные темпераменты. Его невероятное спокойствие выводит меня из себя, а моя невероятная эмоциональность – как сдувающийся шар, бьется о все стены", – поделилась Ефросинина.

Мириться первой Маша идет не всегда. Как и опрошенные женщины на шоу "Хто зверху?" на "Новом канале", в котором Маша приняла участие, звезда делает это приблизительно в 45% случаев.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  Ведущая рассказала о ссорах с мужем
Ведущая рассказала о ссорах с мужем

"Все зависит от того, какая ссора, и кто не прав, конечно же. Тут у нас без особенных сюрпризов. Как правило, мы оба точно понимаем собственную неправоту, в моменте ее не признаем, но в процессе четко осознаем. Единственная разница между нами – когда я иду на примирение, то делаю это очень эмоционально, как и ссорюсь, и ругаюсь. А Тимур в состоянии собственной неправоты через несколько часов или к вечеру приходит, как ни в чем не бывало. Это страшно бесит, но и успокаивает, потому что понимаешь, что ссора себя исчерпала", – рассказала женщина.

Мириться телеведущей помогает ее прямолинейность, которая особенно проявилась в последние годы.

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"Я умею сформулировать то, что думаю, умею признать свою неправоту очень корректно и четко, умею просто попросить прощения. Со мной мириться и ссориться достаточно понятно. Вы никогда не будете думать, что что-то недопоняли или не отдаете себе отчет, что я имела ввиду. Всегда говорю прямо, четко. А с мужем в последнее время мы ругаемся крайне редко. Наш пик ссор пришелся на мою 2-ю беременность. Мне кажется, что у меня был какой-то гормональный сбой – я все время плакала, предъявляла к нему претензии на ровном месте. Помню, у нас был даже период тотального недопонимания. Я в черном видела белое, а в белом – черное. И Тимуру никто с "птичьего" языка беременной женщины это не перевел. Тогда включились мои подруги. Они просто говорили, что нужно молча обнять, купить букет цветов. Надо отдать ему должное – он слушался," – отметила звезда.

Телеведущая Маша Ефросинина вместе с артистами сняла видео, в котором призвала женщин "разорвать круг насилия". Ролик опубликовала в Instagram. Видео представили к Международному дню борьбы с насилием над женщинами, который отмечают 25 ноября. Участие приняли Monatik, Оля Полякова, Юлия Санина, Тарас Тополя и Аlyosha.

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