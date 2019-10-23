Будут судить россиянина, который напал на Dzidzio

Судить одного из нападавших на Дзидзьо. Фото: styler.rbc

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт об избиении лидера группы Dzidzio Михаила Хомы.

Обвиняют в нанесении телесных повреждений 24-летнего гражданина Российской Федерации, пишет в Facebook прокуратура города Киева.

"Долгое время злоумышленники скрывались от органов досудебного расследования. Однако по результатам оперативно-розыскных мероприятий местонахождение одного из подозреваемых было установлено ", - отметили в сообщении.

Происшествие произошло 28 декабря прошлого года у офисного помещения на улице Викентия Хвойки на Подоле в Киеве. Злоумышленники нанесли телесные повреждения потерпевшему и скрылись с места происшествия.

Хулиганов установили сразу.

На сегодня обвинительный акт направлен в Подольский районный суд Киева для рассмотрения по существу. За совершенное мужчине грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

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Место нахождения других лиц, причастных к совершению уголовного преступления устанавливается.

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