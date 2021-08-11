"Будь честной с собой": Янина Соколова растрогала письмом дочери, которой у нее нет

Журналистка Янина Соколова написала письмо дочери, которой у нее нет. Женщина воспитывает двух сыновей - Николая и Мирона. ФОТО: instagram.com/yanina_sokolova

Журналистка Янина Соколова написала трогательный пост в Instagram. Он в виде обращения к дочери, которая могла бы у нее быть, если бы рак не отобрал возможность рожать.

"У меня нет дочери. И биологической никогда не будет. Рак-дурак отобрал эту возможность. Однако если бы такая возможность была, я бы ей написала смс-сообщение и попросила, чтобы она прикрепила этот текст сверху переписки и в трудные минуты никогда не забывала, что жизнь одна и только мы решаем, кто мы есть и что от жизни получим", - написала Янина.

Женщина посоветовала, что нужно быть сильной и независимой, не терять веры в себя и следовать зову сердца.

"Дорога доченька. Я хочу, чтобы мой опыт был тебе полезен. Ниже то, что я поняла за 37 лет жизни. Поняла, потому что проверила. Никогда не теряй веру в себя. Чтобы не случилось, ты можешь все начать сначала. Пока ты жива, возможно все и ничего не окончательно. Каждое поражение - это еще не финал. Это путь к победам. Выходи замуж только за того, кого любишь, кто тебя защитит и рассмешит. Люби того, кто тебя ценит, независимо от того, кем ты являешься. Будь честной с собой и с другими. Найди дело жизни. Ты быстро поймешь, какое оно. Дело должно быть в удовольствие и в прибыль. Ты должна быть лучшей в том, чем занимаешься. Работай над тем, что любишь. Все время наращивай умения. Будь смелой и сильной. Бог помогает таким. Выходи замуж, сколько хочешь. Не обращай внимания, что люди скажут. Счастливая мама - счастливые дети. Люби себя. Старайся стать лучшей копией себя ", - написала Янина.

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Также она добавила, что нельзя бояться рожать детей. А еще посоветовала заботиться о здоровье.

"Будь независимой. Финансово и морально. Друзья - это те, кто с тобой, когда ты на дне и когда на вершине. Учи языки. Они дают свободу. Не держи зла на тех, кто предал. Отпусти и забудь. Не бойся рожать детей. Они не забирают свободу. Они дарят продолжение и след. Не вздумай наращивать волосы и делать губы "уточкой". Если тебе кажется, что этого не видно, тебе кажется. Заботься о здоровье. Раз в год проходи обследование на рак. Люби свое тело. Каким бы оно ни было. Если тебя оно не устраивает, работай над ним, чтобы устраивало. Меняйся и не бойся перемен. Читай книги. Путешествуй. Мир прекрасен. Ты его должна увидеть. Люби свою страну. Поверь, она лучшая. И... звони мне. Чтобы не случилось, я за тебя. Ты - продолжение меня. Я всегда буду рядом. Даже когда меня нет. Твоя мама", - добавила Янина.

22 мая 2019 года журналистка Янина Соколова сообщила о мультимедийном проекте "Я, Нина", основанного на реальных событиях из ее жизни. Целью его является помощь онкобольным осознать ценность жизни и начать бороться за нее.