Бритни Спирс выставила фото в бикини, чтобы доказать стройность

Фото: elle.ua

Американская певица Бритни Спирс поделилась снимками в купальнике, чтобы доказать стройность.

Издание Daily Mail распространило фото, на котором знаменитость выглядит полной.

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Спирс несколько дней подряд пытается показать, что папарацци нафотошопили ей лишние килограммы.

Знаменитость даже сняла видео, на котором продемонстрировала фигуру. Но сразу удалила публикацию после шквала негативных комментариев. Подписчики уверены, что певица втягивала живот и снимала видео под выгодным ракурсом.

Недавно стало известно, что певица Бритни Спирс решила избавиться от опекунства отца и жить свободной жизнью.