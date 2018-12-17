Британская звезда Дэвид Крейг поразил драйвовым шоу в Киеве

Фото: Катя Дема

Британский певец и автор песен Дэвид Крейг выступил в украинской столице в клубе Stereo Plaza.

Музыкант приехал в Украину с оригинальным DJ-шоу TS5.

Для своих многочисленных поклонников музыкант исполнил не только сингл "I know you", который записывал в тандеме с английским инди-поп-группой Bastille, а и легендарные хиты на новый лад.

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Дуэт Крейга со Стингом "Rise and fall" занял второе место в британском чарте Billboard. Элтон Джон называет Дэвида надеждой британской поп-музыки. Даже живой классик Стиви Уандер изъявил желание сотрудничать с Крейгом. После выхода его дебютного альбома, который был продан тиражом 1500000 копий в одних только США, критики назвали его номером один среди музыкантов.

На счету 37-летнего Крейга - 15 млн проданных альбомов по всему миру и несколько номинаций "Грэмми". Его хит "7 days" попал в топ-10 Billboard и был продан тиражом 4500000 экземпляров. Только за последний год этот трек скачивали 290 млн раз. Его диск "Slickert han you raverage" дважды становился платиновым, а альбом "Trust me", выпущенный в 2007 году, стал золотым.