Британская модель похвасталась аппетитными формами

Британская модель 26-летняя Деми Роуз продолжает делиться с поклонниками горячими фото.

На этот раз красавица опубликовала в Instagram пикантные фото с отдыха. Она релаксировала на набережной на пляжном диване. На фоне стояла стильная сумка Christian Dior.

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Модель позировала в черно-нюдовому сплошном купальнике. Свой лук она дополнила прической с локонами и макияжем с красной помадой.

Американская модель Дезире Шлотц известна в сети своими откровенными снимками, порадовала поклонников эротическими кадрами. Модель отдыхает в Италии и именно оттуда сделала несколько импровизированных фотосессий. На последних снимках Дезире позирует в крохотном бикини, стоя под душем.