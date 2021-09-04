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суббота, 04 сентября 2021 19:20

Британская модель похвасталась аппетитными формами
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Британская модель 26-летняя Деми Роуз продолжает делиться с поклонниками горячими фото.

На этот раз красавица опубликовала в Instagram пикантные фото с отдыха. Она релаксировала на набережной на пляжном диване. На фоне стояла стильная сумка Christian Dior.

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Модель позировала в черно-нюдовому сплошном купальнике. Свой лук она дополнила прической с локонами и макияжем с красной помадой.

Модель опубликовала пикантные фото с отдыха. Фото: Instagram Деми Роуз
Модель опубликовала пикантные фото с отдыха. Фото: Instagram Деми Роуз
Модель опубликовала пикантные фото с отдыха. Фото: Instagram Деми Роуз

Американская модель Дезире Шлотц известна в сети своими откровенными снимками, порадовала поклонников эротическими кадрами. Модель отдыхает в Италии и именно оттуда сделала несколько импровизированных фотосессий.

На последних снимках Дезире позирует в крохотном бикини, стоя под душем.

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