Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек

В сети удивляются похожести Брэда Питта и его спутниц.

На подражании "луков" девушек Питта подловила газета Daily Express. Фотограф Сара МакГонагалл, увидев публикацию, начала искать еще забавные примеры и собрала в Twitter целую коллекцию.

Фото: Kathy Amerman

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Любимая Брэда Питта архитектор Нери Оксман ушла от него к миллиардеру Биллу Экману. Актеру посоветовали стать мастером в теннисе и получить хорошее образование, если он хочет удержать возле себя такую интеллектуалку, как Нери.