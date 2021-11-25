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четверг, 25 ноября 2021 19:55

Больше импровизаций и звездных гостей: начались съемки нового сезона Improv Live Show
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Начались съемки нового сезона юмористического шоу Improv Live Show. Это уникальный для украинского телевидения развлекательный формат, основанный на импровизации.

Как признавался ведущий проекта Александр Педан, ожидать нового от импровизации следует всегда. В новом сезоне, который покажет "Новый канал" в 2022 году, импровизируют Роман Мищеряков, Валентин Михиенко и Владимир Шумко.

В новом сезоне импровизируют Роман Мищеряков, Валентин Михиенко и Владимир Шумко
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Начались съемки нового сезона юмористического шоу Improv Live Show, ведущим которого является Александр Педан
В новом сезоне импровизируют Роман Мищеряков, Валентин Михиенко и Владимир Шумко
Мишель Андраде уже успела "сходить" на свидание с киллером
В новом сезоне импровизируют Роман Мищеряков, Валентин Михиенко и Владимир Шумко

"В течение года они много тренировались и оттачивали свои навыки. Уменьшилось количество звездных гостей. Теперь это пара, которую что-то объединяет. Например, в первый день к нам пришли ведущие шоу "Орел и Решка. Земляне" Мишель Андраде и Кирилл Макашов. Они облетели весь мир вместе, хорошо друг друга знают, поэтому искренне смеются над любыми шутками и над собой", - поделился Педан.

Андраде уже успела "сходить" на свидание с киллером, а блогер Jerry Heil - с батюшкой-диджеем.

"У нас появились новые форматы импровизаций: "Больше-меньше" и "Искреннее раскаяние". Не хочу раскрывать все карты, но скажу, что в первой будут шокеры, а вторая перенесет нас в настоящий участок полиции. Также мы вернули знакомую из первого сезона импровизацию "Не своими руками", – рассказал Мищеряков.

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В первые съемочные дни историями поделились Вера Брежнева, Ivan NAVI, Владимир Дантес, Евгений Янович. В третьем сезоне зрители будут наблюдать за такими звездами, как Оля Полякова, Маша Ефросинина, Григорий Решетник, Юрий Ткач, Ирина Гатун, Евгений Кошевой, Артем Пивоваров, Даша Астафьева. Среди новичков будут Станислав Боклан, Wellboy, Иван Дорн, Дарья Петрожицкая, Алекс Якутов, Сергей Середа и другие.

13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Ведущие "Нового канала" Сергей Притула и Александр Педан рассказали, что их больше всего затрагивает. Притула отметил, что большинство его знакомых занимается благотворительностью от 5 до 15 лет.

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