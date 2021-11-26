Более 1,5 млн грн. СМИ рассекретили, владельцем какой квартиры является Влад Яма

Звездный танцор Влад Яма имеет роскошную однокомнатную квартиру в элитном столичном ЖК "Нью-Йорк концепт хаус". Цена такого жилья варьируется от 1,5 млн грн до 3,3 млн грн.

Артист также имеет частный дом в поселке возле Киева, в котором проживает с женой Лилией и сыном Леоном. Журналисты программы "Викриття" рассекретили, как выглядит столичная квартира хореографа.

Общая площадь жилья - 45 кв. м. Из окон квартиры Влада Ямы открывается вид на центр столицы.

Фото: instagram.com/vladyama_official

В гостиной - зеркальный шкаф-купе, рядом с которым расположен вход в голубую ванную комнату. Кухня артиста выполнена в бордово-желтом цвете. За небольшой стеной, разделяющей гостиную и кухню, стоит стол на четыре персоны. А с другой стороны стены висит плазменный телевизор.

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Спальня выполнена в красных и кремовых оттенках. Посреди комнаты - кровать, вокруг которой сделали подсветку.

Звездный хореограф Влад Яма поделился архивным фото в сети. Он поздравил с Днем работников радио, телевидения и связи, который отмечают 16 ноября. Себя Яма тоже относит к этой сфере. Аргументировал такое решение тем, что более 10 лет работает в развлекательном шоу.