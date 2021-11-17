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среда, 17 ноября 2021 17:33

Влад Яма произвел фурор снимком с молодыми Зеленским и Могилевской

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Звездный хореограф Влад Яма поделился архивным фото в сети. Он поздравил с Днем работников радио, телевидения и связи, который отмечают 16 ноября. Себя Яма тоже относит к этой сфере. Аргументировал такое решение тем, что более 10 лет работает в развлекательном шоу.

На снимке, опубликованном в Instagram, позировали молодые украинские звезды. Их сфотографировали перед началом прямого эфира первого сезона "Танців з зірками". В частности, на фото можно увидеть самого танцора, Владимира Зеленского, Наталью Могилевскую, Елену Шоптенко, Руслану Писанку, Виталия Козловского и Николая Коваленко.

"На фото 2006 год, начало эпохи больших развлекательных шоу в нашей стране. Кого узнали?", - обратился Яма к подписчикам.

Автор: instagram.com/vladyama_official
  Влад Яма показал архивное фото в сети
Влад Яма показал архивное фото в сети

В комментариях фаны поделились впечатлениями от архивного кадра:

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"Тогда мы еще не знали, что главное шоу еще впереди", "Крутое фото. Особенно ярко вышел президент", "Всех узнала, но сразу глаз упал на нынешнего президента".

Хореограф Влад Яма летал с семьей на Мальдивские острова. Танцор признавался, что давно мечтал именно о мальдивском отдыхе. Он вместе с женой Лилией и сыном Леоном 5 дней провел на Мальдивах. На отдыхе они устроили экстремальное развлечение: впервые в жизни летали на гидросамолете. Яма поделился, что остался в восторге.

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Дата
17
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