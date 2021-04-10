Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем

Австралийская боксершша Ебанi Бриджес, известная под псевдонимом "Блондинка-бомбардировщик", шокировала болельщиков нарядом во время взвешивания перед боем против Шеннон Кортни.
Бриджес явилась на церемонию в соблазнительном черном белье, что едва прикрывало пикантные места спортсменки. Соответствующие фото и видео разместила на своей странице в Іnstagram.
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Женщина не отступила от идеи поразить публику откровенным нарядом, даже несмотря на то, что Кортни накануне осудила ее, обвинив в неуважении к спорту.
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Британская модель Деми Роуз, которая недавно отпраздновала свое 26-летие, взволновала фанов новыми фотографиями, которые выложила на своей странице в Instagram. На самом свежем фото звезда предстала без белья. Она позирует топлесс, вернувшись боком к фотографу и прикрыв грудь рукой.
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