Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем

Фото: instagram.com/ebanie_bridges

Австралийская боксершша Ебанi Бриджес, известная под псевдонимом "Блондинка-бомбардировщик", шокировала болельщиков нарядом во время взвешивания перед боем против Шеннон Кортни.

Бриджес явилась на церемонию в соблазнительном черном белье, что едва прикрывало пикантные места спортсменки. Соответствующие фото и видео разместила на своей странице в Іnstagram.

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Женщина не отступила от идеи поразить публику откровенным нарядом, даже несмотря на то, что Кортни накануне осудила ее, обвинив в неуважении к спорту.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Blonde Bomber 🥊💣💁🏼‍♀️ (@ebanie_bridges)

Британская модель Деми Роуз, которая недавно отпраздновала свое 26-летие, взволновала фанов новыми фотографиями, которые выложила на своей странице в Instagram. На самом свежем фото звезда предстала без белья. Она позирует топлесс, вернувшись боком к фотографу и прикрыв грудь рукой.