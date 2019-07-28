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воскресенье, 28 июля 2019 14:33

"Богиня": Тина Кароль ошеломила необычным образом

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Украинская певица Тина Кароль ошеломила поклонников новым фото.

Она позирует в изысканном велюровом платье и красных перчатках. А дополняет образ элегантная прическа. Соответствующее фото звезда разместила в Instagram.

Автор: instagram.com/tinakarol_fantina
  Украинская певица Тина Кароль ошеломила поклонников новым образом
Украинская певица Тина Кароль ошеломила поклонников новым образом

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Поклонники в восторге от нового образа звезды, несвойственного ей раньше.

"Красотка", "Богиня", "Как Жанна д'Арк", "Вы - супер", - пишут фанаты.

Украинская певица Тина Кароль подразнила сеть снимком, на котором засветила грудь без бюстгальтера.

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