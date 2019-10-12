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суббота, 12 октября 2019 10:17

Близкие Анастасии Заворотнюк сделали важное заявление
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Близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк начали борьбу с фейковых новостями
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
Близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк начали борьбу с фейковых новостями
Близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк начали борьбу с фейковых новостями

Близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой вроде бы последняя стадия рака мозга, начали борьбу с фейковыми новостями.

О состоянии "прекрасной няни" и откровенно ложные заявления прессы они начали писать на ее личной странице в Instagram.

"Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. И мы официально заявляем: нет, это неправда", - говорится в одном из свежих постов.

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Также там говорится, что "отвратительную ложь" регулярно публикует популярный Telegram канал Mash. Он в последнее время как минимум несколько раз становился первоисточником новостей о предсмертном состоянии актрисы и удручающих выводах неизвестных врачей. Также близкие актрисы рассказали о людях с камерами, которые преследуют их семью.

"Мы не готовы к визитам непрошеных гостей. Считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят возле больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо. Когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения", - говорится в публикации.

Недавно Анастасию Заворотнюк выписали из московской больницы, однако она все еще находится в тяжелом состоянии. Актрису увезли из медклиники "Европейский медицинский центр", где она проходила лечение последний месяц. Лечение Анастасии продолжится в другом месте.

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