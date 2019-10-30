Bliad: электронный дуэт YUKO выпустил провокационный клип

Украинская группа YUKO выпустил клип на песню HRUSHKA (BLIAD) вместе с музыкантом P. PAT.

Клип сняли со ста селфі, снятых на камеру телефона друзьями и поклонниками группы, в которых они поют песню.

Группа YUKO - Стас Королев и Юлия Юрина. Фото: пресс-служба коллектива

Режиссер работы - Анастасия Весна.

"Нам прислали более 100 видео со всех уголков Украины и даже из других стран. Наши люди - самые яркие, смелые и творческие", - рассказывает Gazeta.ua вокалистка группы Юлия Юрина.

В основу клипа легли более 100 видео. Фото: пресс-служба коллектива

По словам участника группы Стаса Королева, уже через пару дней после релиза, песня стала главным хитом на наших концертах и коллектив не смог оставить ее без клипа. Решили снять в этом видео наших людей.

За один день видеоклип на YouTube канале коллектива посмотрели больше 10 тыс раз.

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YUKO — украинская группа, сочетающая в своем творчестве фольклор и электронную музыку. За два года своего существования группа выпустила два альбома: дебютный DITCH (2017) и концептуальный DURA? (2018). В феврале 2019 года YUKO стали финалистами Национального отбора на Евровидение 2019 в Украине. По результатам жеребьевки 9 февраля "YUKO" выступил в первом полуфинале национального отбора, выполнив свою интерпретацию народной песни "Ой у лузі калина стояла" — "Galyna guliala" (Галина гуляла). Согласно результатам зрительского голосования и жюри, группа вышел в финал национального отбора, где занял четвертое место.