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понедельник, 18 октября 2021 14:13

Биполярное расстройство и украинская любовница: малоизвестные факты из жизни Жан-Клода Ван Дамма
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18 октября американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм отмечает 61-летие. Он сыграл в около 60 фильмов, среди которых "Кровавый спорт", "Двойной удар", "Универсальный солдат" и "Неудержимые 2".

Gazeta.ua подготовила малоизвестные факты из жизни кинозвезды.

1. Настоящей фамилией знаменитости является Ван Варенберг. Еще в начале карьеры сменил имя и взял фамилию погибшего друга.

2. В 11 лет начал заниматься каратэ, а впоследствии - тхэквондо, кунг-фу, муай-тай и кикбоксинг. Окончил спортивную карьеру с 18 победами: в 16 боях нокатировал соперников еще в первом раунде. Потерпел лишь одно поражение, та из-за того, что его дисквалифицировали.

3. С 16 лет занимался классическим балетом. В течение пяти лет ходил в балетную школу.

"Балет - это искусство, но это также один из самых сложных видов спорта. Если вы сможете выжить во время балетной тренировки, вы сможете пережить тренировки в любом другом виде спорта", - сказал Ван Дамм.

4. Изучил английский язык благодаря телевизору: в общем, во время просмотра мультсериала "Флинтстоуны". Обладает еще трема языками: голландским, французским и немецким.

5. Ван Дамм был уверен в том, что станет успешным в Голливуде. С 1984 года ему предлагали незначительные роли в боевиках. А в 1986 году сыграл главную роль в фильме "Не отступать и не сдаваться".

18 октября американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм отмечает 61-летие
Фото: instagram.com/jcvd
Настоящей фамилией знаменитости является Ван Варенберг
После съемок в фильме "Взрыватель" в 1998 году актеру диагностировали быстрый циклический тип биполярного расстройства со склонностью к самоубийству
Ван Дамм был уверен в том, что станет успешным в Голливуде
Американские журналисты прозвали актера "Мускулы из Брюсселя"

6. После съемок в фильме "Взрыватель" в 1998 году актеру диагностировали быстрый циклический тип биполярного расстройства со склонностью к самоубийству. Ван Дам признался, что имел депрессии еще в подростковом возрасте.

"Когда я был маленьким, в Бельгии детям не ставили диагноз "маниакально-депрессивный психоз". Считалось, что у ребенка тяжелый характер, что он плохо воспитан. В детстве меня спасали тренировки, на которых я выпускал пар. Но несколько дней без тренировок - и я расклеивался. Это заметил отец и повесил на чердаке боксерскую грушу, чтобы я мог заниматься дома", - рассказывал мужчина.

После той же ленты Ван Дамм начал злоупотреблять наркотиками, на которые тратил до $10 тыс. в неделю. Кокаиновая зависимость привела к попытке самоубийства, после чего актер прошел курс лечения в клинике.

7. Ван Дамм имеет не только титул чемпиона Европы по каратэ и кикбоксингу в 1979 году, но и звание "Самые сексуальные ноги Голливуда" 1997 года. Американские журналисты прозвали актера "Мускулы из Брюсселя".

8. Кинозвезда был женат пять раз и у него есть трое детей от предыдущих браков. Дважды женился на экс-чемпионке по бодибилдингу Глэдис Португиз, с которой женат до сих пор.

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В 2009-м в актера закрутился роман в Таиланде с украинкой Еленой Кавериной, за которую он старше на 25 лет. В октябре того же года посетил Украину впервые. Ходили слухи, что ради Кавериной мужчина бросил жену. Но оказалось, что это неправда.

Netflix выпустил трейлер комедийного боевика "Последний наемник". Это первый проект стриминга, почти полностью снят в Киеве. Также съемки проходили в Париже. Ради ленты в украинской столице более двух недель перекрывали автомобильное движение, приезжал исполнитель главной роли Жан-Клод Ван Дамм.

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Дата
18
октября

Биполярное расстройство и украинская любовница: малоизвестные факты из жизни Жан-Клода Ван Дамма

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