Netflix выпустил трейлер фильма, который снимал в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Просмотров: 540
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
Просмотров: 261
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Просмотров: 1044
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1836
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 738
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 702
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
1 Просмотров: 25345
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 648
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 972
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1350
Фото
Все фото
7
5
5
25
5
Родилась секс-символ 1950-х
Родилась секс-символ 1950-х
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
&quot;Это особенная, сакральная одежда&quot; - певица рассказала о выборе вышиванок
"Это особенная, сакральная одежда" - певица рассказала о выборе вышиванок
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
&quot;Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом&quot;: художники о годовщине геноцида
"Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом": художники о годовщине геноцида
Видео
Все видео
После фильма полчаса не разговаривала - что говорят о победителе 50-й "Молодости"
После фильма полчаса не разговаривала - что говорят о победителе 50-й "Молодости"
Если веришь в распятых мальчиков, то для тебя все украинцы будут плохие — Наталья Ворожбит
Если веришь в распятых мальчиков, то для тебя все украинцы будут плохие — Наталья Ворожбит
Наталья Ворожбит для съемок "Кайдашей" сама выбирала корову
Наталья Ворожбит для съемок "Кайдашей" сама выбирала корову
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Про Патрика с "Губки Боба" сняли отдельный сериал
Про Патрика с "Губки Боба" сняли отдельный сериал
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 603
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 693
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 369
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 504
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 909
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
Просмотров: 486
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
вторник, 08 июня 2021 14:30

Netflix выпустил трейлер фильма, который снимал в Украине

  Комментировать
Netflix выпустил трейлер фильма, который снимал в Украине
Жан-Клод Ван Дамм играет главную роль в фильме Netflix "Последний наемник", который снимали в Украине. Фото: Shazoo

Netflix выпустил трейлер комедийного боевика "Последний наемник". Это первый проект стриминга, почти полностью снят в Киеве. Также съемки проходили в Париже. Ради ленты в украинской столице более двух недель перекрывали автомобильное движение, приезжал исполнитель главной роли Жан-Клод Ван Дамм.

Сыграл экс-агента спецслужб, который приезжает во Францию ​​спасать сына. Не общался с ним давно. Юношу несправедливо обвиняют в торговле оружием и людьми. К этому привела ошибка бюрократа по наводке мафии. Главному герою придется бороться и с государством, и с криминалитетом.

Премьера состоится 30 июля 2021 на Netflix.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Netflix выходит жуткий триллер

Режиссер - Давид Шарон.

2019-го президент Владимир Зеленский подписал изменения в Закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", предусматривающие кеш-рибейты - компенсацию части затрат иностранным режиссерам, снимающим кино в Украине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Netflix выпустил трейлер фильма, который снимал в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июня

Напечатали самую важную книгу века

Самое читаемое
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
10
 Просмотров: 9756
Россия требует запретить форму сборной Украины
Россия требует запретить форму сборной Украины Просмотров: 9198
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
4
 Просмотров: 6282
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать Просмотров: 3780
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
10
 Просмотров: 3672
Культура
Напечатали самую важную книгу века
Напечатали самую важную книгу века
 Просмотров: 126
"Сажать будем" - сатирик высмеял Зеленского
"Сажать будем" - сатирик высмеял Зеленского Просмотров: 540
После фильма полчаса не разговаривала - что говорят о победителе 50-й "Молодости"
После фильма полчаса не разговаривала - что говорят о победителе 50-й "Молодости"
 Просмотров: 297
Известная актриса присоединилась к "Матрице 4"
Известная актриса присоединилась к "Матрице 4" Просмотров: 225
Председатель Наблюдательного совета УКФ сложила полномочия
Председатель Наблюдательного совета УКФ сложила полномочия Просмотров: 198
Больше всего комментируют
9
Решайте немедленно - Зеленский резко высказался о вступлении в НАТО
6
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
5
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины
1
"Северный поток" достроят до конца года
1
Чем отличается отношение к войне Зеленского и Порошенко
Голосов: 142
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть