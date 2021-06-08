Netflix выпустил трейлер фильма, который снимал в Украине

Жан-Клод Ван Дамм играет главную роль в фильме Netflix "Последний наемник", который снимали в Украине. Фото: Shazoo

Netflix выпустил трейлер комедийного боевика "Последний наемник". Это первый проект стриминга, почти полностью снят в Киеве. Также съемки проходили в Париже. Ради ленты в украинской столице более двух недель перекрывали автомобильное движение, приезжал исполнитель главной роли Жан-Клод Ван Дамм.

Сыграл экс-агента спецслужб, который приезжает во Францию ​​спасать сына. Не общался с ним давно. Юношу несправедливо обвиняют в торговле оружием и людьми. К этому привела ошибка бюрократа по наводке мафии. Главному герою придется бороться и с государством, и с криминалитетом.

Премьера состоится 30 июля 2021 на Netflix.

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Режиссер - Давид Шарон.

2019-го президент Владимир Зеленский подписал изменения в Закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", предусматривающие кеш-рибейты - компенсацию части затрат иностранным режиссерам, снимающим кино в Украине.