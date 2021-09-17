Билли Айлиш заставила люксовый бренд полностью изменить концепцию: какое условие поставила звезда

Американская певица 19-летняя Билли Айлиш для бала Института костюма Met Gala 2021 выбрала платье от люксового бренда Oscar de la Renta и ошеломила им всех на красной дорожке.

Сначала звезда не планировала выход в свет в платье от этого бренда, передает издание Dazed.

Айлиш поставила условие выбора образа от Oscar de la Renta. Бренд должен был полностью отказаться от натурального меха не только на показах, но и во всех коллекциях.

Креативный директор Алекс Болен долгое время был против, но Айлиш его убедила.

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"Спасибо Oscar de la Renta за это прекрасное платье и возможность реализовать идеи и видение. Для меня было честью носить это платье, зная, что отныне бренд полностью отказался от натурального меха. Меня услышала команда и внесла изменения в концепцию. Это повлияет не только на животных, но и на планету и окружающую среду. Я призываю всех дизайнеров сделать то же самое", - прокомментировала ситуацию Билли в Instagram.

Фото: Reuters

13 сентября в нью-йоркском Метрополитен-музее состоялся бал Института костюма Met Gala 2021. В этом году Met Gala посвятили американской моде. Пандемия коронавируса изменила фэшн-индустрию, рассказал куратор мероприятия Эндрю Болтон. Именно поэтому организаторы решили уделить внимание локальной американской моде, которая переживает возрождение. Тема бала получила название In America: A Lexicon of Fashion - "В Америке: лексикон моды". За основу взяли образы моды ХХ и XXI века.