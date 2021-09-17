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пятница, 17 сентября 2021 12:05

Билли Айлиш заставила люксовый бренд полностью изменить концепцию: какое условие поставила звезда
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Американская певица 19-летняя Билли Айлиш для бала Института костюма Met Gala 2021 выбрала платье от люксового бренда Oscar de la Renta и ошеломила им всех на красной дорожке.

Сначала звезда не планировала выход в свет в платье от этого бренда, передает издание Dazed.

Айлиш поставила условие выбора образа от Oscar de la Renta. Бренд должен был полностью отказаться от натурального меха не только на показах, но и во всех коллекциях.

Креативный директор Алекс Болен долгое время был против, но Айлиш его убедила.

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"Спасибо Oscar de la Renta за это прекрасное платье и возможность реализовать идеи и видение. Для меня было честью носить это платье, зная, что отныне бренд полностью отказался от натурального меха. Меня услышала команда и внесла изменения в концепцию. Это повлияет не только на животных, но и на планету и окружающую среду. Я призываю всех дизайнеров сделать то же самое", - прокомментировала ситуацию Билли в Instagram.

Билли Айлиш изменила концепцию бренда Oscar de la Renta.
Фото: Reuters
Платье от этого бренда она надела на бал Института костюма Met Gala 2021.
Билли попросила креативного директора бренда отказаться от натурального меха во всех коллекциях. Он согласился.
Билли Айлиш изменила концепцию бренда Oscar de la Renta.
Билли Айлиш изменила концепцию бренда Oscar de la Renta.

13 сентября в нью-йоркском Метрополитен-музее состоялся бал Института костюма Met Gala 2021. В этом году Met Gala посвятили американской моде. Пандемия коронавируса изменила фэшн-индустрию, рассказал куратор мероприятия Эндрю Болтон. Именно поэтому организаторы решили уделить внимание локальной американской моде, которая переживает возрождение. Тема бала получила название In America: A Lexicon of Fashion - "В Америке: лексикон моды". За основу взяли образы моды ХХ и XXI века.

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