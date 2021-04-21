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среда, 21 апреля 2021 13:31

Билли Айлиш закрутила роман с начинающим актером – СМИ

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Американскую певицу 19-летнюю Билли Айлиш сфотографировали с начинающим актером 29-летним Мэттью Тейлором Ворс на прогулке.

Автор: instagram.com/billieeilish
  Американская певица Билли Айлиш сфотографировали с актером Мэттью Тейлором Ворсом на прогулке. Пара нежно обнималась
Американская певица Билли Айлиш сфотографировали с актером Мэттью Тейлором Ворсом на прогулке. Пара нежно обнималась

На прошлых выходных Айлиш и Ворс выгуливали питбуля певицы. Их сфотографировали в городе Санта-Барбара, штат Калифорния. Актер обнимал Айлиш, а та клала голову на его плечо. Об этом пишет издание Page Six.

Когда СМИ обнародовали снимки, то Ворс закрыл страницу в Instagram. Исполнительница пока не прокомментировала слухи о романе с актером.

Автор: IMDB
  Когда СМИ обнародовали снимки, то Ворс закрыл страницу в сети
Когда СМИ обнародовали снимки, то Ворс закрыл страницу в сети

Американская артистка 19-летняя Билли Айлиш завоевала премию "Грэмми" в номинации "Лучшая песня для визуальных медиа" за композицию No Time To Die, которая является саундтреком к новому одноименному фильму о Джеймсе Бонде. Певица разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О'Коннеллом, сообщается на сайте музыкальной премии. Айлиш обошла таких певиц, как Тейлор Свифт, Синтия Эриво и композиторов Кристен Андерсон-Лопес с Робертой Лопес.

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