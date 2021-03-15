Билли Айлиш завоевала "Грэмми" за саундтрек к бондиане

Айлиш обошла таких певиц, как Тейлор Свифт и Синтия Эриво. Фото: instagram.com/billieeilish

Американская певица 19-летняя Билли Айлиш завоевала премию "Грэмми" в номинации "Лучшая песня для визуальных медиа" за композицию No Time To Die, которая является саундтреком к новому одноименному фильму о Джеймсе Бонде.

Певица разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О'Коннеллом, сообщается на сайте музыкальной премии.

Айлиш обошла таких певиц, как Тейлор Свифт, Синтия Эриво и композиторов Кристен Андерсон-Лопес с Робертой Лопес.

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Саму песню Айлиш представила еще в феврале. Выход клипа откладывали из-за переноса премьеры картины, которую изначально планировали показать в кинотеатрах в апреле. Айлиш стала самой молодой исполнительницей саундтрека к кинофильму о Бонде за всю историю франшизы.