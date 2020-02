Билли Айлиш стала лучшей иностранной исполнительницей музыкальной премии Brit Awards

Победительницей в номинации "Лучшая иностранная исполнительница" стала американская певица Билли Айлиш. Фото: Корреспондент.net

В Лондоне раздали награды престижной британской музыкальной премии Brit Awards.

Победительницей в номинации "Лучшая иностранная исполнительница" стала американская певица Билли Айлиш, пишет ВВС.

Публикуем победителей и номинантов премии.

Британский альбом года: Победитель: Dave - Psychodrama.

Stormzy - Heavy Is The Head, Michael Kiwanuka - Kiwanuka, Lewis Capaldi - Divinely Uninspired To A Hellish Extent, Harry Styles - Fine Line.

Лучшая британская исполнительница: Победитель: Mabel.

Freya Ridings, FKA Twigs, Charli XCX, Mahalia

Лучший британский исполнитель: Победитель: Stormzy.

Harry Styles, Lewis Capaldi, Dave, Michael Kiwanuka

Лучшая британская группа: Победитель: Foals

Bring Me The Horizon, D-Block Europe, Bastille, Coldplay

Британский прорыв года: Победитель: Lewis Capaldi

Dave, Mabel, Sam Fender, Aitch

Лучший британский сингл: Победитель: Lewis Capaldi - Someone You Loved

Ed Sheeran & Justin Bieber - I Do not Care, Mabel - Do not Call Me Up, Calvin Harris ft Rag 'N' Bone Man - Giant, Dave ft Burna Boy - Location, Mark Ronson ft Miley Cyrus - Nothing Breaks Like A Heart, AJ Tracey - Ladbroke Grove, Tom Walker - Just You And I, Sam Smith ft Normani - Dancing With A Stranger, Stormzy - Vossi Bop.

Лучшая зарубежная исполнительница: Победитель: Billie Eilish

Ariana Grande, Camila Cabello, Lana Del Rey, Lizzo.

Лучший иностранный исполнитель: Победитель: Tyler, The Creator.

Bruce Springsteen, Burna Boy, Dermot Kennedy, Post Malone

Восходящая звезда: Победитель: Celeste

Joy Crookes, Beabadoobee.

Певица Билли Айлиш представила песню No Time To Die. Работа стала заглавной композицией для нового фильма о приключениях Джеймса Бонда. "Записать песню для фильма из такой легендарной серии - это большая честь для меня. Джеймс Бонд - самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке", - сообщила певица. 18 февраля на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне Билли Айлиш впервые исполнит композицию No Time To Die вживую.