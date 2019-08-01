Без макияжа и в бикини: Надя Дорофеева показала сексуальный танец на яхте

Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отдыхала в Италии со звездными друзьями на яхте и хвасталась подтянутой фигурой.
Видео опубликовали в Instagram.
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Дорофеева с подругой показали, как они качают ягодицы и поддерживают себя в форме.
Упражнения девушки делали в откровенных купальниках.
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Недавно певица Надя Дорофеева порадовала сеть откровенными снимками и засветила зону бикини.
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