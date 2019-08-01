Без макияжа и в бикини: Надя Дорофеева показала сексуальный танец на яхте

Надя Дорофеева соблазнительно танцевала на яхте. Фото: gottstat.com

Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отдыхала в Италии со звездными друзьями на яхте и хвасталась подтянутой фигурой.

Видео опубликовали в Instagram.

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Дорофеева с подругой показали, как они качают ягодицы и поддерживают себя в форме.

Упражнения девушки делали в откровенных купальниках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от эТоБуДеТвИсЛоВо (@nadyushaangelic) 31 Июл 2019 в 1:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фан группы Время и Стекло💜 (@vremyaisteklo___fan) 1 Авг 2019 в 1:01 PDT

Недавно певица Надя Дорофеева порадовала сеть откровенными снимками и засветила зону бикини.