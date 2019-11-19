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вторник, 19 ноября 2019 12:33

Без лифчика и с голыми ногами - Тина Кароль показала новые фото
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Перед Новым годом Тина Кароль даст 3 концерта подряд. Фото: Instagram
Перед Новым годом Тина Кароль даст 3 концерта подряд. Фото: Instagram
Перед Новым годом Тина Кароль даст 3 концерта подряд. Фото: Instagram
Перед Новым годом Тина Кароль даст 3 концерта подряд. Фото: Instagram

Певица Тина Кароль поделилась новой серией откровенных фото на странице в Instagram. Так звезда рекламирует свой декабрьский концерт во Дворце Спорта.

На фото Кароль позирует в салатовой атласном платье. Высокие разрезы открывают стройные ноги певицы, которая сидит на полу или на стуле. Под откровенный наряд знаменитости не одела бюстгальтер.

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Каждое фото набрало более 26 тыс. лайков. В комментариях многие пользователи поздравляют Тину с днем рождения ее сына Вениамина. 18 ноября ему исполнилось 11 лет.

  Перед Новым годом Тина Кароль даст 3 концерта подряд. Фото: Instagram
Перед Новым годом Тина Кароль даст 3 концерта подряд. Фото: Instagram

"Здесь без матов никак", "Обновила ленту и ахринела", "У меня почти выпал телефон из рук", - написали пользователи.

Недавно Тина Кароль поразила зрителей изменениями в 12 выпуске шоу "Танцы со звездами". Во время выступления на сцене звезда предстала в образе хулиганки.

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ноября

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