Без лифчика и с голыми ногами - Тина Кароль показала новые фото

Певица Тина Кароль поделилась новой серией откровенных фото на странице в Instagram. Так звезда рекламирует свой декабрьский концерт во Дворце Спорта.

На фото Кароль позирует в салатовой атласном платье. Высокие разрезы открывают стройные ноги певицы, которая сидит на полу или на стуле. Под откровенный наряд знаменитости не одела бюстгальтер.

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Каждое фото набрало более 26 тыс. лайков. В комментариях многие пользователи поздравляют Тину с днем рождения ее сына Вениамина. 18 ноября ему исполнилось 11 лет.

Перед Новым годом Тина Кароль даст 3 концерта подряд. Фото: Instagram

"Здесь без матов никак", "Обновила ленту и ахринела", "У меня почти выпал телефон из рук", - написали пользователи.

Недавно Тина Кароль поразила зрителей изменениями в 12 выпуске шоу "Танцы со звездами". Во время выступления на сцене звезда предстала в образе хулиганки.