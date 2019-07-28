Без кокошника: Полякова показала свой повседневный образ

Украинская певица Оля Полякова показала поклонникам свой повседневный образ.

На снимке звезда позирует в зеленых укороченных штанах и в лакированном кроп-топе со смелым декольте, который подчеркивает ее накачанный пресс. Образ дополнила серыми кроссовками, черной кепкой, очками и золотистой бананкой.

Автор: instagram.com/polyakovamusic Оля Полякова показала поклонникам свой повседневный образ

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Певица также записала видеообращение к поклонникам, в котором пригласила на концерт во Львове.

Украинская певица Оля Полякова взбудоражила сеть новыми образами. На одном из снимков артистка появилась в облегающем латексном костюме, похвалившись своей роскошной фигурой.