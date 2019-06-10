Без бюстгальтера и в крохотных стрингах: Настя Каменских обнажилась в сети

Настя Каменских удивила сеть соблазнительным снимком. Фото: kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая стала женой Алексея Потапенко "(Потап), снова удивила поклонников снимком стройного тела.

Соблазнительной фотографией с отдыха артистка поделилась в Instagram.

На фото Каменских лежала с маленькой собачкой на надувном матрасе посреди бассейна. Девушка загорала топлес, из одежды на ней были лишь крохотные стринги.

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"Спасибо тебе, Потапа, за всё то, что я имею в жизни. До невозможности счастлива", - подписала фотографию Каменских.

Поклонники певицы не скупились на позитивные комментарии.

"Я впервые завидую собаке, "Идеальная фигура", "нереально красивая", - написали они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 7 Июн 2019 в 4:30 PDT

Свадьба Потапа и Насти Каменских удивила многих. По слухам, они скрывали свой роман более 6 лет. И только в 2019-м пара решила не прятаться от публики.