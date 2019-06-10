Без бюстгальтера и в крохотных стрингах: Настя Каменских обнажилась в сети

Украинская певица Настя Каменских, которая стала женой Алексея Потапенко "(Потап), снова удивила поклонников снимком стройного тела.
Соблазнительной фотографией с отдыха артистка поделилась в Instagram.
На фото Каменских лежала с маленькой собачкой на надувном матрасе посреди бассейна. Девушка загорала топлес, из одежды на ней были лишь крохотные стринги.
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"Спасибо тебе, Потапа, за всё то, что я имею в жизни. До невозможности счастлива", - подписала фотографию Каменских.
Поклонники певицы не скупились на позитивные комментарии.
"Я впервые завидую собаке, "Идеальная фигура", "нереально красивая", - написали они.
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Свадьба Потапа и Насти Каменских удивила многих. По слухам, они скрывали свой роман более 6 лет. И только в 2019-м пара решила не прятаться от публики.
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