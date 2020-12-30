Беременная звезда "Великолепного века" впервые засветила обнаженный живот

Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Вскоре актриса Мерьем Узерли станет мамой во второй раз. Звезда сериала "Великолепный век" впервые поделилась в Instagram фотографиями, на которых видно беременный живот.

На серии снимков женщина позировала в полупрозрачной накидке бордового цвета. Узерли обнажила округленный живот.

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Немецко-турецкая актриса выложила фото и в Instagram Stories. На фотографиях знаменитость позировала с дочкой, которая держалась руками за живот матери. Узерли воспитывает 6-летнюю Лару от бывшего мужа - турецкого бизнесмена Джана Атеша.

37-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Хюррем в сериале "Великолепный век", беременна во второй раз. Об этом 37-летняя Узерли сообщила турецком каналу TV100.