Звезда "Величественный века" во второй раз станет мамой

Фото: Іnstagram.com/meryemuzerlimeryem

37-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Хюррем в сериале "Величественный век", беременна во второй раз. Об этом 37-летняя Узерли сообщила турецком каналу TV100.

Сейчас звезда на пятом месяце беременности, а пополнение ожидает в январе.

У актрисы есть старшая дочь Лара. Пол будущего ребенка знаменитость не стала скрывать - это также девочка.

"Ларе уже 7 лет. Она давно хотела сестру", - поделилась Мерьем.

Кто отец малыша актриса не рассказывает, как и не публикует совместные снимки со своим любимым в фотоблог.

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Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли, исполнившая роль Хюррем-султан, покорила зрителей естественной красотой.