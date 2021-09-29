 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1251
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 432
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2034
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2 Просмотров: 1305
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 873
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1314
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1278
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 711
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2268
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 972
Фото
Все фото
4
5
4
5
10
Шоу закончилось: стриптизер отреагировал на вылет из &quot;Танцев со звездами&quot;
Шоу закончилось: стриптизер отреагировал на вылет из "Танцев со звездами"
Беременная &quot;Мисс Украина Вселенная&quot; полностью обнаженной фотосессией взбудоражила воображение подписчиков
Беременная "Мисс Украина Вселенная" полностью обнаженной фотосессией взбудоражила воображение подписчиков
52-летняя Джей Ло похвасталась фигурой в майке на голое тело
52-летняя Джей Ло похвасталась фигурой в майке на голое тело
Подъем на рассвете и пол-литра воды: Тина Кароль рассекретила утренние ритуалы
Подъем на рассвете и пол-литра воды: Тина Кароль рассекретила утренние ритуалы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Видео
Все видео
На 15 лет младше: Джоли заподозрили в романе с бывшим Беллы Хадид
На 15 лет младше: Джоли заподозрили в романе с бывшим Беллы Хадид
Солистка группы Kazka призналась, что сделала пирсинг в интимном месте
Солистка группы Kazka призналась, что сделала пирсинг в интимном месте
"Назад просится" - Ани Лорак раскритиковали за украиноязычную песню
"Назад просится" - Ани Лорак раскритиковали за украиноязычную песню
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
Netflix выпустит документальный фильм о борьбе Бритни Спирс с отцом-опекуном
Netflix выпустит документальный фильм о борьбе Бритни Спирс с отцом-опекуном
Интервью
1/5
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 225
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 513
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1773
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3501
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 810
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
29 сентября 2021
Просмотров: 18
Про любов
Соня обціловує свою кішку. У спину, носик. – Люблю її. Така слухняна і спокійна. Скажеш їсти – їсть, скажеш лежати – лежатиме. ...
среда, 29 сентября 2021 16:32

Беременная "Мисс Украина Вселенная" полностью обнаженной фотосессией взбудоражила воображение подписчиков
5

  Комментировать

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2019" 28-летняя Анастасия Суббота, которая беременна первенцем, снялась обнаженной и взбудоражила воображение подписчиков.

Будущая мать выложила ню-фото в Instagram.

На кадрах беременная позировала на синем фоне. Интимные места она прикрывала цветами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину на мировом конкурсе красоты представит 26-летняя Анастасия Субота

На другом фото Суббота лежала на полу. Грудь женщины прикрывала белая простынь.

Кто отец ребенка пока неизвестно: Суббота держит его имя в тайне.

Анастасия Суббота снялась обнаженной
Фото: @anastasiiasubbotaofficial
Анастасия Суббота снялась обнаженной
Анастасия Суббота снялась обнаженной
Анастасия Суббота снялась обнаженной
Анастасия Суббота снялась обнаженной

Обладательницу звания "Мисс Украина Вселенная-2020" выбрали без проведения традиционного конкурса. Решением главы конкурса Анны Филимоновой титул передали "I Вицемисс Украина Вселенная-2019", киевлянке Елизавете Ястремской.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Беременная "Мисс Украина Вселенная" полностью обнаженной фотосессией взбудоражила воображение подписчиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
сентября

Андрей Шевченко празднует юбилей - основные факты о легендарном футболисте

Самое читаемое
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
 Просмотров: 11880
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
5
 Просмотров: 10287
Как стильно присоединить лоджию к комнате: лучшие варианты зонирования
Как стильно присоединить лоджию к комнате: лучшие варианты зонирования
14
 Просмотров: 5571
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
5
 Просмотров: 4266
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 3861
Знаменитости
Шоу закончилось: стриптизер отреагировал на вылет из "Танцев со звездами"
Шоу закончилось: стриптизер отреагировал на вылет из "Танцев со звездами"
4
 Просмотров: 135
52-летняя Джей Ло похвасталась фигурой в майке на голое тело
52-летняя Джей Ло похвасталась фигурой в майке на голое тело
4
 Просмотров: 459
Подъем на рассвете и пол-литра воды: Тина Кароль рассекретила утренние ритуалы
Подъем на рассвете и пол-литра воды: Тина Кароль рассекретила утренние ритуалы
5
 Просмотров: 261
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 3861
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
5
 Просмотров: 2223
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
2
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
1
В Южной Корее хотят запретить есть мясо собак
1
"Будет послушный" - журналист опубликовал характеристику "слуг" из закрытой переписки
Голосов: 43652
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть