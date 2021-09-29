Беременная "Мисс Украина Вселенная" полностью обнаженной фотосессией взбудоражила воображение подписчиков

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2019" 28-летняя Анастасия Суббота, которая беременна первенцем, снялась обнаженной и взбудоражила воображение подписчиков.
Будущая мать выложила ню-фото в Instagram.
На кадрах беременная позировала на синем фоне. Интимные места она прикрывала цветами.
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На другом фото Суббота лежала на полу. Грудь женщины прикрывала белая простынь.
Кто отец ребенка пока неизвестно: Суббота держит его имя в тайне.
Обладательницу звания "Мисс Украина Вселенная-2020" выбрали без проведения традиционного конкурса. Решением главы конкурса Анны Филимоновой титул передали "I Вицемисс Украина Вселенная-2019", киевлянке Елизавете Ястремской.
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