Беременная "Мисс Украина Вселенная" полностью обнаженной фотосессией взбудоражила воображение подписчиков

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2019" 28-летняя Анастасия Суббота, которая беременна первенцем, снялась обнаженной и взбудоражила воображение подписчиков.

Будущая мать выложила ню-фото в Instagram.

На кадрах беременная позировала на синем фоне. Интимные места она прикрывала цветами.

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На другом фото Суббота лежала на полу. Грудь женщины прикрывала белая простынь.

Кто отец ребенка пока неизвестно: Суббота держит его имя в тайне.

Фото: @anastasiiasubbotaofficial

Обладательницу звания "Мисс Украина Вселенная-2020" выбрали без проведения традиционного конкурса. Решением главы конкурса Анны Филимоновой титул передали "I Вицемисс Украина Вселенная-2019", киевлянке Елизавете Ястремской.