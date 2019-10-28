"Белый парень, который создает чернокожую музыку" - украинский певец Sysuev показал новый клип

Sysuev - победитель проекта «Раскрутка» на телеканале Music Box UA. Фото: пресс-служба

Украинский Hip-Hop/R&B артист Sysuev представил видеоработу на трек "Good Life". Релиз сочетает жанры хип-хоп, джи-фанк и вест-коуст музыки, которые были популярными в середине 1990-х.

Месяц назад Sysuev попросил своих друзей из разных стран снять короткие видео, чтобы они продемонстрировали, как они чувствуют трек "Good Life", что он для них значит. Собрав эти видео вместе, командой артиста было смонтировано fun video.

Трек "Good Life" является главной композицией одноименного альбома, который был представлен летом в этом году. Sysuev достаточно долго сотрудничал с американскими лейблами, выпускал отдельные синглы и альбомы, однако новый релиз "Good Life" решил запустить на собственном инди-лейбле.

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"Эра больших музыкальных корпораций, мейджоров, лейблов уже в прошлом. Они только вредят артистам. Я уже готов написать большую по объему книгу на эту тему. Альбом "Good Life" особенный. Когда его писал, не искал компромиссов, мейнстрим, быстрый хайп, просто делал все так, как чувствовал, как давно хотел. Blue-eyed Soul артист, белый парень, который создает чернокожую музыку. Альбом можно включить через много лет, и он будет звучать так же ярко", - комментирует Sysuev.

Издание Myriadmuzik описывает альбом "Good Life", как мастхэв для ценителей фанка, соул, R&B музыки. Ресурс HipHopXclusives отмечает, что все песни альбома яркие, интересные и одновременно легкие, на них стоит обратить внимание радиостанциям. Рэп-блогер Firerapper также положительно рецензирует альбом, отметив существенный прогресс как артиста Sysuev, так и современной украинской музыки в целом.

Sysuev - победитель проекта "Раскрутка" на телеканале Music Box UA и шоукейс Kyiv Music Days. Создает музыку в жанрах Hip-Hop, R&B и Electronica. Он стал одним из первых украинских артистов, которому удалось подписать контракт с американским лейблом One Percent и выпустить там свой дебютный альбом "MmrZ". В июне 2019-го был опубликован его новый альбом "Good Life", который был хорошо воспринят иностранной прессой.