Белла Хадид прогулялась по Парижу без нижнего белья

Фото: dailymail.co.uk

На прошлой неделе супермодель Беллу Хадид поймали папарацци во время выхода из своего отеля Le Royal Monceau в Париже. Знаменитость известна своим необычным стилем одежды, в котором сочетает достаточно разные вещи.

На этот раз модель также постаралась создать небанальный образ. Главным в нем стал черный кожаный плащ от Supriya Lele. Под него Белла не одела бюстгальтер, что было видно через тонкую шнуровку вверха.

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К плащу Хадид надела широкие темно-синие брюки. Их верхняя часть также имела элементы шнуровки.

Автор: Reuters Белла Хадид рассказала о своей модельной карьере на French Vogue Fashion Festival

Недавно Белла рассказала глянцу о том, как питается во время Недели моды.

"Я очень люблю поесть. Ежедневно думаю, как начну какую-то диету, чтобы стать здоровее. Однако между десятками показов я просто перехватываю сэндвич или пиццу и все. Так как я постоянно в движении, это не отражается на моей фигуре", - рассказала модель.

В начале ноября Белла Хадид показала горячие фото, на которых засветила обнаженную грудь. В кадре она позирует в кожаной куртке на голое тело. Косуха только немного прикрывает грудь модели. Дополняют образ короткие черные шорты.