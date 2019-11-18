 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1512
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1611
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1089
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10782
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 990
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1080
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5616
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1908
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1107
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
Фото
Все фото
4
4
3
4
7
Белла Хадид прогулялась по Парижу без нижнего белья
Белла Хадид прогулялась по Парижу без нижнего белья
Бейонсе продемонстрировала пышные формы в &quot;голом&quot; платье
Бейонсе продемонстрировала пышные формы в "голом" платье
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
Битва платьев: Екатерина Кухар и Вера Брежнева надели одинаковые наряды
Битва платьев: Екатерина Кухар и Вера Брежнева надели одинаковые наряды
В Эмилии Кларк появились крылья
В Эмилии Кларк появились крылья
Видео
Все видео
"Я плакала каждый день" Дорофеева рассказала, как боролась с болезнью
"Я плакала каждый день" Дорофеева рассказала, как боролась с болезнью
Эшли Грэм призналась, какого пола будет будущий ребенок
Эшли Грэм призналась, какого пола будет будущий ребенок
MARUV выпустила необычную песню
MARUV выпустила необычную песню
Звезда сериала "Крепостная" рассказала, как ушла от токсичного мужа во время беременности
Звезда сериала "Крепостная" рассказала, как ушла от токсичного мужа во время беременности
"Танцы со звездами": Могилевская "зажгла" на паркете с Ямой и призналась в любви новому избраннику
"Танцы со звездами": Могилевская "зажгла" на паркете с Ямой и призналась в любви новому избраннику
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1512
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1053
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4041
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 243
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
понедельник, 18 ноября 2019 23:05

Белла Хадид прогулялась по Парижу без нижнего белья
4

  Комментировать

Белла Хадид рассказала о своей модельной карьере на French Vogue Fashion Festival
Фото: dailymail.co.uk
Белла Хадид рассказала о своей модельной карьере на French Vogue Fashion Festival
Белла Хадид рассказала о своей модельной карьере на French Vogue Fashion Festival
Белла Хадид рассказала о своей модельной карьере на French Vogue Fashion Festival

На прошлой неделе супермодель Беллу Хадид поймали папарацци во время выхода из своего отеля Le Royal Monceau в Париже. Знаменитость известна своим необычным стилем одежды, в котором сочетает достаточно разные вещи.

На этот раз модель также постаралась создать небанальный образ. Главным в нем стал черный кожаный плащ от Supriya Lele. Под него Белла не одела бюстгальтер, что было видно через тонкую шнуровку вверха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самую красивую женщину в мире

К плащу Хадид надела широкие темно-синие брюки. Их верхняя часть также имела элементы шнуровки.

Автор: Reuters
  Белла Хадид рассказала о своей модельной карьере на French Vogue Fashion Festival
Белла Хадид рассказала о своей модельной карьере на French Vogue Fashion Festival

Недавно Белла рассказала глянцу о том, как питается во время Недели моды.

"Я очень люблю поесть. Ежедневно думаю, как начну какую-то диету, чтобы стать здоровее. Однако между десятками показов я просто перехватываю сэндвич или пиццу и все. Так как я постоянно в движении, это не отражается на моей фигуре", - рассказала модель.

В начале ноября Белла Хадид показала горячие фото, на которых засветила обнаженную грудь. В кадре она позирует в кожаной куртке на голое тело. Косуха только немного прикрывает грудь модели. Дополняют образ короткие черные шорты.

Daily Mail
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Белла Хадид прогулялась по Парижу без нижнего белья». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
ноября

Алексей Михайличенко проиграл главный поединок жизни

Лидеру националистов дали пожизненное

Выдали постановление, которое ограничит жизни крестьян

Чиновникам приказали перейти на русский язык

Христианскую церковь построили на месте могилы апостола

Самое читаемое
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 126982
Рассказали, в чем польза хурми
Рассказали, в чем польза хурми Просмотров: 31014
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 19737
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 16020
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 11853
Знаменитости
Бейонсе продемонстрировала пышные формы в "голом" платье
Бейонсе продемонстрировала пышные формы в "голом" платье
4
 Просмотров: 279
"Ты секси" - певица Каминская порадовала фанатов провокационным фото
"Ты секси" - певица Каминская порадовала фанатов провокационным фото Просмотров: 2025
Молодая невеста бросила Джонни Деппа
Молодая невеста бросила Джонни Деппа Просмотров: 729
Alyona Alyona показала свою фигуру в купальнике
Alyona Alyona показала свою фигуру в купальнике Просмотров: 1467
За деньгами в Москву: София Ротару поехала в Россию на заработки
За деньгами в Москву: София Ротару поехала в Россию на заработки 1 Просмотров: 1125
Больше всего комментируют
8
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
5
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
2
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
2
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
Голосов: 39006
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua