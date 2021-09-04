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суббота, 04 сентября 2021 23:46

Бейонсе - 40: самое интересное о певице

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Сегодня, 4 сентября, американская певица Бейонсе отметила 40-летний юбилей. В этом году звезда установила рекорд по количеству наград "Грэмми" среди женщин - на сегодня она получила 28 статуэток. Также в этом году журнал Rolling Stone поместил клип артистки Formation на первое место в списке 100 лучших музыкальных видео всех времен.

Автор: Instagram.com/beyonce
  В этом году Бейонсе установила рекорд по количеству наград «Грэмми» среди женщин
В этом году Бейонсе установила рекорд по количеству наград «Грэмми» среди женщин

Самые интересные факты о Бейонсе, читайте в Gazeta.ua

Бейонсе Жизель Ноулз с детства участвовала в вокальных конкурсах. Когда ей было девять лет, девочка вошла в группу Girls Tyme. Позже на основе этого коллектива сформировался квартет Destiny's Child. Сначала проект не был популярным, однако после заключения соглашения с Columbia Records и выпуска альбома в 1998 году Destiny's Child завоевал мировую славу. Но в первой половине 2000-х участницы группы решили сосредоточиться на сольной карьере.

Дебютный сольный альбом Бейонсе Dangerously in Love стал мультиплатиновым.

Бейонсе реализовалась и как актриса. 2001 года она дебютировала с небольшой ролью в фильме "Кармен: Хип-хоппера", а уже в следующем году сыграла главную героиню картины "Остин Пауэрс: Голдмембер".

Автор: Instagram.com/beyonce
  Дебютный сольный альбом Бейонсе Dangerously in Love стал мультиплатиновым
Дебютный сольный альбом Бейонсе Dangerously in Love стал мультиплатиновым

Бейонсе не раз выступала и записывала композиции вместе с другими знаменитыми артистами. Среди них Карлос Сантана, Шакира, Megan Thee Stallion, Рианна, Jay-Z, Ширан.

Самыми популярными песнями Бейонсе является Crazy In Love, Beautiful Liar, Single Ladies, Halo, Partition и другие хиты.

Автор: Instagram.com/beyonce
  Бейонсе часто поражает интересными образами
Бейонсе часто поражает интересными образами

В 2008 году певица вышла замуж за рэппера Шона Кори Картера, известного как Jay-Z. Сейчас у пары трое детей - Блю Айви, Руми и Сер Картер.

2013 артистка выступала на второй инаугурации Барака Обамы.

Автор: Instagram.com/beyonce
  Дебютный сольный альбом Бейонсе Dangerously in Love стал мультиплатиновым
Дебютный сольный альбом Бейонсе Dangerously in Love стал мультиплатиновым

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Культовая группа ABBA презентовала новые песни после 40 лет перерыва

Анджелина Джоли впервые опубликовала фото своих дочерей в соцсети. Она недавно зарегистрировалась в Instagram, чтобы поддержать жителей Афганистана. Теперь запостила первый личный сообщение, касающийся его семьи. Актриса разместила снимки 16-летней Захари и 15-летней Шайло.

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