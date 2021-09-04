Анджелина Джоли впервые опубликовала фото своих дочерей в соцсети. Она недавно зарегистрировалась в Instagram, чтобы поддержать жителей Афганистана.

Теперь запостила первый личный сообщение, касающийся его семьи. Актриса разместила снимки 16-летней Захари и 15-летней Шайло.

Автор: instagram.com/angelinajolie Захара

Автор: instagram.com/angelinajolie Шайло

Фото выложила на своей странице в Instagram.

На фото девочки изображены с книгами в руках. Названа дочь Анджелины и Брэда Питта - Захара - которую пара удочерила в Эфиопии, с улыбкой позировала с изданием Тони Моррисон "Найблакитниши глаза".

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Шайло читает "Темной леди" авторства Акали.

"Конец летнего чтения. Это одни из любимых книг в нашем доме. Хотелось бы узнать, какие у вас", - поделилась звезда.

Американская актриса Анджелина Джоли снялась с роем пчел для National Geographic. Таким образом звезда хотела привлечь внимание к проблеме их исчезновения. Съемка длилась 18 минут, во время которых Анджелине пришлось не двигаться.