БДСМ-маска и кожа: Рианна озадачила сеть провокационными снимками

Фото: @badgalriri

Барбадосская певица Рианна украсила собой обложку глянца в провокационном образе, который удивил поклонников.

Откровенные снимки для журнала Interview Magazine знаменитость опубликовала в Instagram.

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Звезда позировала в белом тренче, который надела на глое тело, и в кожаной БДСМ-маске в тон.

Другой образ Рианны не менее откровенный. Знаменитость одели в леопардовый комбинезон на голое тело.

Поклонники певицы были шокированы яркими образами:

"Я умерла и попала в рай", "эти наряды просто огонь", "нужно много воды, потому что ты пожар".