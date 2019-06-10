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понедельник, 10 июня 2019 18:38

БДСМ-маска и кожа: Рианна озадачила сеть провокационными снимками
7

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Рианна украсила обложку журнала Interview Magazine
Фото: @badgalriri
Рианна украсила обложку журнала Interview Magazine
Рианна украсила обложку журнала Interview Magazine
Рианна украсила обложку журнала Interview Magazine
Рианна украсила обложку журнала Interview Magazine

Барбадосская певица Рианна украсила собой обложку глянца в провокационном образе, который удивил поклонников.

Откровенные снимки для журнала Interview Magazine знаменитость опубликовала в Instagram.

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Звезда позировала в белом тренче, который надела на глое тело, и в кожаной БДСМ-маске в тон.

Другой образ Рианны не менее откровенный. Знаменитость одели в леопардовый комбинезон на голое тело.

Поклонники певицы были шокированы яркими образами:
"Я умерла и попала в рай", "эти наряды просто огонь", "нужно много воды, потому что ты пожар".

Недавно издание Forbes признало Рианну самой богатой женщиной в мире музыки.

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