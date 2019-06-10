БДСМ-маска и кожа: Рианна озадачила сеть провокационными снимками

Барбадосская певица Рианна украсила собой обложку глянца в провокационном образе, который удивил поклонников.
Откровенные снимки для журнала Interview Magazine знаменитость опубликовала в Instagram.
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Звезда позировала в белом тренче, который надела на глое тело, и в кожаной БДСМ-маске в тон.
Другой образ Рианны не менее откровенный. Знаменитость одели в леопардовый комбинезон на голое тело.
Поклонники певицы были шокированы яркими образами:
"Я умерла и попала в рай", "эти наряды просто огонь", "нужно много воды, потому что ты пожар".
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