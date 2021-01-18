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понедельник, 18 января 2021 18:46

Барских в стильных образах украсил digital-обложку
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Барских появился на обложке глянца
Фото: предоставлено пиар-агентом артиста
Барских появился на обложке глянца
Барских появился на обложке глянца
Барских появился на обложке глянца
Барских появился на обложке глянца

Артист Макс Барских попал на digital-обложку зимнего номера L'Officiel Hommes Украины.

Певец принял участие в стильной фотосессии, в которой позировал в сдержанных образах от различных брендов, среди которых Raf Simons, Jil Sander, Lemaire. Наряд Барских сочетает лаконичные формы и авангардный содержание.

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Автором съемок является фотограф Ксения Каргина.

Певец и дизайнер Макс Барских представил первую капсульную коллекцию собственного бренда одежды Nick Vangard под названием Industrial Habits. Артист рассказал о коллаборации 2 брендов: собственного и Hellen Marlen. Накануне новогодних праздников для клиентов Basemnt street hub Барских создал серию 2 вечерних платьев. Певец считает, что мини-платье с пайетками голограммного цвета, это эффектный женский образ для встречи Нового года.

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