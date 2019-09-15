Балерина Екатерина Кухар в смелом платье вышла замуж

Пара расписалась в Киеве. Фото: ТСН

Украинская прима-балерина и судья шоу Танцы со звездами-2019 Екатерина Кухар вышла замуж за своего гражданского мужа и коллегу Александра Стоянова.

Они узаконили свои отношения в США в прошлом году, но в Украине регистрация оказалась недействительной. 15 сентября пара официально расписалась в одном из киевских ЗАГСов, сообщает Glam Wish.

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Невеста была в платье с корсетным лифом и прозрачным подолом пурового цвета с длинной легкой накидкой-шлейфом. Жених был в бежевом костюме-тройке.

Украинская прима-балерина 37-летняя Екатерина Кухар и 32-летний Александр Стоянов поженятся в прямом эфире шоу "Танцы со звездами" в это воскресенье, 15 сентября.